Сборная России сыграет свой третий матч на молодежном чемпионате мира
Этой ночью свой третий матч на молодежном чемпионате мира сыграет сборная России.
Россияне пока одержали две победы. Первая над датчанами оставила у специалистов неоднозначное впечатление. С одной стороны команда не пропустила и счет был крупным 4-0, с другой качество игры оставляло желать лучшего. Вторая, над чехами, была скромнее — всего лишь 2-1, но оценки оказались намного более комплиментарными. Россияне забросили две шайбы в большинстве после быстрых атак и были на площадке весьма боевиты, отвечая на явную грубость чехов. Наши сегодняшние соперники – швейцарцы провели два очень упорных поединка. Сборной Чехии они проиграл в овертайме со счетом 1-2, кроме того дали бой канадцам, которым уступили в дополнительное время, правда всего лишь одну шайбу 2-3, так что матч ожидается весьма тяжелым.
Матч Россия – Швейцария начнется в 4 утра по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.