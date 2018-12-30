Государственные учреждения в праздники будут работать по особому расписанию

У большинства запланирован сокращенный режим приема.

Поликлиники, центры госуслуг, загсы, музеи и сервисные центры «Московский транспорт» переходят на праздничное расписание. Детские и взрослые поликлиники сегодня работают до 18, а в последующие выходные до 16 часов. При этом 31 декабря для детей предусмотрена только служба вызова врача на дом. Однако большинство травмпунктов открыты круглосуточно. Служба скорой и неотложной помощи свой график не меняет. Центры госуслуг «Мои документы» до Нового года открыты с 8 утра до 8 вечера. 1 января у них выходной, а далее в праздничные дни дежурные офисы выдают только документы о регистрации смерти. Загсы закрыты 1 и 7 января. Оказывать адресную социальную помощь горожанам и помогать нуждающимся на дому будут в течение всех праздничных дней.

В госучреждениях призывают внимательно ознакомиться с графиком работы на выходные, прежде чем принимать решение о посещении.