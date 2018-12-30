В Волгограде сегодня продолжатся панихиды по жертвам терактов 2013 года. Тогда в результате двух атак террористов-смертников погибли 34 человека, еще десятки были ранены.

Заупокойное богослужение пройдет сегодня у памятного знака на остановке «Качинское училище» в Дзержинском районе, передает портал «НовостиВолгограда.ру». Именно там ровно пять лет назад, утром 30 декабря 2013 года, произошел взрыв в салоне троллейбуса, унесший жизни 16 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда троллейбус отъезжал от остановки.

За день до этого другой взрыв прогремел в здании железнодорожного вокзала Волгограда. Он произошел, когда полицейский пытался остановить на входе подозрительного мужчину, оказавшегося смертником. В результате того теракта погибли 18 человек.

Накануне в городе также прошла панихида – пришедшие зажгли свечи и поставили их в лампадках рядом с мемориальной плитой, установленной на входе в вокзал в память о жертвах.

Следствие пришло к выводу, что за терактами стояла диверсионно-террористическая группа «Кадарская». В следующие несколько месяцев пособники боевиков были задержаны, а четверо участников группы убиты при задержании.