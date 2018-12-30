Приемным родителям могут запретить усыновлять больше одного ребенка в год
Законопроект разработали в министерстве просвещения. Авторы документа полагают, что такая мера будет способствовать успешной адаптации ребенка в семье. На усыновление братьев и сестер ограничение не распространяется. Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2021 года.
Ранее стало известно о разработке законопроекта, который с 1 января 2020 года должен ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех.
Комментарии3
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begly_ 30 декабря 2018 | 07:01
А как усыновить или удочерить тройню?
tanyaya 30 декабря 2018 | 07:05
"Сирот у нас мало, на всех не напасешься, вас много, а я одна, опять же уважаемым людям очень нужны сиротки для сексуальных утех, поэтому только одного сиротку в руки и не чаще раза в год! И в очередь, сукины дети! "
Министр просвещения.
looking_deep_into 30 декабря 2018 | 07:05
Придурки. Другого определения нет тем, кто принимает такие законопроекты. В России около 100 тыс. сирот в детских домах и, чтобы усыновить ребёнка и так нужно пройти миллион инстанций и собрать миллиард документов. Видимо они специально создают всё новые препятствия для усыновления детей-сирот, наверно их бизнес под угрозой, боятся, что в скором времени в детских домах никого не останется.
Зато раньше, когда можно было усыновлять американцам, за отдельную плату передавали кому угодно, лишь бы за границу. До сих пор не известна судьба десятков тысяч детей, которых усыновили американцы. Дети пропали без вести.