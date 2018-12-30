Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту выросла на 3 миллиарда рублей
Теперь она составит почти до 20 миллиардов. Это следует из опубликованного распоряжения правительства. Как передает РБК, единственным исполнителем работ назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. С чем связано увеличение стоимости, официально не указано. В ноябре при прокладке железной дороги к Крымскому мосту строители обнаружили древнее поселение, которое решили обойти, напоминает РБК.
Комментарии4
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dwoq 30 декабря 2018 | 06:39
Кто б сомневался....
kremlefurer 30 декабря 2018 | 06:49
Портянычи, выпьем за здоровье нашего нацлидера и за дружбу.
ramen 30 декабря 2018 | 06:56
А ПОЧЕМУ они продолжают выделять деньги? Послали бы таких подрядчиков нах и пригласили НОРМАЛЬНЫХ, которые отчитываются за каждую копейку.
ura_123 30 декабря 2018 | 07:01
ramen: А чем ротенберги не нормальны?
Вроде как он от санкций пострадал,помочь нужно ))))