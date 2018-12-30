Бабушкинский суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак к 10 годам колонии строгого режима

Его вместе с пятью другими фигурантами дела обвиняли в хулиганстве и разбойных нападениях на продавцов спайсом.

После того, как Мосгорсуд весной отменил первоначальный приговор Марцинкевичу в 10 лет колонии строгого режима, он рассчитывал на полное оправдание. Об этом Тесак сказал перед оглашением приговора. Он назвал дело против него сфальсифицированным, а также сказал, что у него есть доказанное алиби по одному из нескольких эпизодов нападений на людей, которых националист считал торговцами спайсом. Однако судья не вняла доводам Тесака и его защиты. Напомним, следствие считает, что Марцинкевич и еще несколько членов его движения «Реструкт» нападали на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и дубинки, а кроме того, забирали деньги и телефоны. Осужденные же своей вины не признают, говоря, что законно занимались выловом торговцев наркотиками. Всего в деле восемь потерпевших, из которых один после избиения скончался в больнице.

Помимо Тесака, остальные фигуранты дела получили от 2 лет 11 месяцев до 9,5 лет заключения.