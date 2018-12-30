Первая группа американских военных покинула Сирию
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. О выводе войск из Сирии ранее в декабре объявил президент США Дональд Трамп. После этого министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку.
По сведениям агентства «Рейтер», военные США могут оставить технику и оружие отрядам курдов, но решение пока не принято.
Комментарии1
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begly_ 30 декабря 2018 | 06:24
Да какая разница кому достанутся железяки после вывода армии США, главное что наши военные вернутся домой живыми.