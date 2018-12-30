Новые санкции России против Украины вступают в действие сегодня
Это ответная мера на ограничения со стороны Киева.
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, который подписал соответствующее постановление. В санкционный список включено то, что произведено на Украине или перевозилось через территорию этой страны. В основном промышленные товары, сельскохозяйственные продукты, сырье и продовольствие. Решение о новых ограничительных мерах российское правительство одобрило после того, как кабинет министров Украины продлил действие эмбарго на ввоз продуктов из России. Действовать запрет будет до 2020 года. Всего в черный список попали более 30 товаров. Среди них хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе и чай. Ограничения распространяются на алкогольную продукцию и сигареты. Ввозить теперь также не разрешено и детское питание.
Москва готова отменить новые санкции только в случае, если Киев снимет свои ограничительные меры.
Комментарии4
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begly_ 30 декабря 2018 | 06:20
Так этим украм, так. Ни куска украинского сала не должно попасть в российский рот - границу на замок, на губы "молнию", в зад кляп. И так до 2020 года.
region62 30 декабря 2018 | 06:22
а украинских проституток все больше в России.Вот такие санкции.)
za_stalina 30 декабря 2018 | 06:25
region62: если бы было так то цены бы снизились. А славянок больше не стало по моим наблюдениям. Цены высокие
wild82 30 декабря 2018 | 06:48
А еще не плохо было бы сделать въезд в Россию очень сложным для Украинских граждан(мужчин от 16 до 65). А лучше визы и патенты на работу.