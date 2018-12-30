Восемь машин и мотороллер сгорели в столице Франции у здания газеты «Паризьен»

Пожар был такой силы, что было временно прервано движение по проходящей рядом открытой линии метро, передает «Франс Пресс». По предварительным данным, пострадавших нет. Поджог ли это, пока не установлено. Ранее протестующие из числа «желтых жилетов» провели митинги у зданий телеканала Бэ-эф-эм, медиахолдингов «Франс телевизьон» и «Радио франс».