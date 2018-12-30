Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа
О достигнутых договоренностях не сообщили. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились второй раз на этой неделе. Они обсуждали цены на газ и налоговый маневр, из-за которого российская нефть для Белоруссии подорожает. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала в телеэфире, что
Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки. Был ли ответный подарок, не уточняется. Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади.
Комментарии2
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cromwel 30 декабря 2018 | 05:47
Видимо Луку задрючили конкретно. Обиженный он, даже на хокей не пошел. .Вроятно Вова щайбу ему в самое очко зарядил. За все в жизни надо платить. Нельзя двадцать лет только брать и ничего не давать.
alo0000 30 декабря 2018 | 05:47
«Как посмел этот смерд перечить богу!»