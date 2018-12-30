Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту выросла на 3 миллиарда рублей
Теперь она составит почти 20 миллиардов. Это следует из опубликованного распоряжения правительства. Как передает РБК, единственным исполнителем работ назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. С чем связано увеличение стоимости, официально не указано. В ноябре при прокладке железной дороги к Крымскому мосту строители обнаружили древнее поселение, которое решили обойти, напоминает РБК.
Комментарии2
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zapadnay 30 декабря 2018 | 04:20
Когда уже нажрутся?!
lenin3 30 декабря 2018 | 04:21
Было бы странно,если б стоимость не выросла...