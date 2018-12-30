Великобритания может остаться в ЕС, если парламент страны не одобрит сделку с Брюсселем

Вероятность такого итога будет 50 на 50, сказал в интервью газете «Таймс» министр внешней торговли Лиам Фокс. По его словам, неидеальная об условиях дальнейшего взаимодействия между Британией и ЕС все равно лучше ситуации, в которой страна так и не покинет Евросоюз. Голосование в парламенте должно состояться в январе.