Круг подозреваемых в убийстве Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч человек до нескольких сотен
Это сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В интервью «Пятому каналу» он отметил, что дело сложное — даже сотрудники ФБР ничем не смогли помочь. Российский журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва машины.
Комментарии3
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serhio_25__ 30 декабря 2018 | 03:35
""Круг подозреваемых в убийстве Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч человек до нескольких сотен"" - прям Перкинтон)))
salut__521 30 декабря 2018 | 03:35
Не стоит скромничать, а надо сузить круг подозреваемых с нескольких сотен человек до одного плешивого кегебистского индивидуума.
uryden 30 декабря 2018 | 04:24
А начинали и вообще со 146-ти миллионов.)))