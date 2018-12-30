Круг подозреваемых в убийстве Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч человек до нескольких сотен

Это сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В интервью «Пятому каналу» он отметил, что дело сложное — даже сотрудники ФБР ничем не смогли помочь. Российский журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва машины.