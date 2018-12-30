«Би-би-си» попросила российский МИД проверить утечку личных данных своих сотрудников

Часть опубликованных сведений есть только у госорганов, говорится в заявлении британской корпорации. До этого официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что все сведения, которые появились в открытом доступе, доступны в соцсетях. На днях британская газета Times опубликовала список сотрудников бюро российского агентства Sputnik в Эдинбурге. После этого на нескольких сайтах появилась информация о 44 сотрудниках русской службы «Би-би-си».