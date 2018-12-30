Обанкротился еще один туроператор

«Атурис-тур» объявил о прекращении работы. Гражданская ответственность компании застрахована на сумму 10 миллионов рублей. Размер выплат пострадавшим туристам пока не назван. Компания работала с 2006 году и предлагала поездки по России, а также туры в страны Европы, Израиль, Аргентину и Бразилию. За последние полгода из реестра туроператоров были исключены «Жемчужная река» и «Натали турс».