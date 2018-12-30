Итальянские биатлонисты Лукас Хофер и Доротея Вирер выиграли Рождественскую гонку
Соревнования прошли в немецком Гельзенкирхене. Второе место заняли немцы Симон Шемп и Франциска Пройс, третьими финишировали норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, Дарья Домрачева из Белоруссии. Россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли восьмое место. Эта гонка стала последней в карьере Шипулина, а также Бьорндалена и Домрачевой.
Комментарии2
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maripouss 30 декабря 2018 | 01:51
Очень интересная гонка сегодня была, хоть наши и были всю дорогу позади. Приятно было ещё раз посмотреть на Уле-Эйнара. ))
aleksandr39 30 декабря 2018 | 02:02
Россия не смогла встать с колен .