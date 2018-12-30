Итальянские биатлонисты Лукас Хофер и Доротея Вирер выиграли Рождественскую гонку

Соревнования прошли в немецком Гельзенкирхене. Второе место заняли немцы Симон Шемп и Франциска Пройс, третьими финишировали норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, Дарья Домрачева из Белоруссии. Россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли восьмое место. Эта гонка стала последней в карьере Шипулина, а также Бьорндалена и Домрачевой.