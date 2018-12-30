Приемным родителям могут запретить усыновлять больше одного ребенка в год
Законопроект разработали в министерстве просвещения. Авторы документа полагают, что такая мера будет способствовать успешной адаптации ребенка в семье. На усыновление братьев и сестер ограничение не распространяется. Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2021 года. Ранее стало известно о разработке законопроекта, который с 1 января 2020 года должен ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех.
Комментарии10
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palm_coast 30 декабря 2018 | 01:19
Ну так логично. Родить же тоже не могут два раза в год., ни нутрии же люди..
kievlanin 30 декабря 2018 | 01:27
Правильно! И ещё одно из солнцестояний запретить!
Распустились россияне! Ужо вам!
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 02:20
kievlanin: zloy_sok: Хомячки, а сколько детей вы усыновил? Наверное каждый из вас уже по одному ребенку взял и злой Путин не дает вам тут же взять второго?
Самое смешное, что один хомячок из США, а второй с Багам и все они кушать не могут из-за запрета в России на усыновление второго ребенка за год.
irinaapril 30 декабря 2018 | 02:27
serhio_25__: что вы так волнуетесь за Путина?Он взял да быстенько оформил усыновление с удочерением своему другу Шрёдеру, когда тот был канцлером ФРГ- сразу двоих детишек из РФ без всякой проволочек получил друг Путина Шрёдер.
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 02:32
irinaapril: Я волнуюсь за Путина???? Вообще-то это вы все за него волнуетесь. Это же ваш бог.
И по теме: "больше одного ребенка в год"" - ЗА ГОД, так понятно? Или разжевать надо?
zloy_sok 30 декабря 2018 | 01:49
Если у людей есть желание, силы и средства то запрещать им и устаналивать лимит это не просто глупо - это преступно. Кто решил что год нужно на адаптацию и по одному ? тесты проводили , опыты или как обычно в носу поковыряли?
servelat 30 декабря 2018 | 02:23
zloy_sok: У некоторых есть только желание поиметь средства. Неужели не слышали про случаи, когда приёмных кормят только картошкой в "мундире" ?
irinaapril 30 декабря 2018 | 02:25
А если это братья и сёстры?По закону их нельзя разлучать.И вообще, интересно, а
что-нибудь полезное чиновники могут принять?
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 02:35
irinaapril: ""А если это братья и сёстры?"" - то можно. Вы кроме заголовка не пробовали статью прочитать, не? И чиновники могут полезное принять, например этот закон.
andrang2 30 декабря 2018 | 02:42
А запретить запрещать когда можно будет?