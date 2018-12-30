Приемным родителям могут запретить усыновлять больше одного ребенка в год

Законопроект разработали в министерстве просвещения. Авторы документа полагают, что такая мера будет способствовать успешной адаптации ребенка в семье. На усыновление братьев и сестер ограничение не распространяется. Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2021 года. Ранее стало известно о разработке законопроекта, который с 1 января 2020 года должен ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех.