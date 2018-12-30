Первая группа американских военных покинула Сирию
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. О выводе войск из Сирии ранее в декабре объявил президент США Дональд Трамп. После этого министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. По сведениям агентства «Рейтер», военные США могут оставить технику и оружие отрядам курдов, но решение пока не принято.
Комментарии4
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palm_coast 30 декабря 2018 | 01:22
Добро пожаловать домой!
Хвала верховному главнокомандующему Дональду Трампу!
Трамп сохранил жизни сотням наших военных и тысячам тех, кто находится на территории Сирии.
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 02:12
palm_coast: Беги, Лола, беги.
mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 01:31
А росвоеннослужащие, согласно заявлениям нацдилера, уже трижды полностью покинули Сирию.
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 02:17
mikhail_spb_: Мозги твои покинули твою кастрюлю. У России 2 военные базы в Сирии, какое покидание? Было сокращение после окончания основных военных действий.