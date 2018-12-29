Сильный пожар возник в Париже у здания газеты «Паризьен»

Там сгорели сразу несколько автомобилей. Как передает Франс Пресс, полиция проверяет версию о преднамеренном поджоге и связи происшествия с акциями «желтых жилетов». По сведениям самого издания, сгорели восемь машин и один мотороллер. Пожар был такой силы, что было временно пришлось прервать движение по проходящей рядом по виадуку открытой линии метро.