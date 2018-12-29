Еще один российский туроператор прекратил свою деятельность
Соответствующее уведомление Ростуризм получил от компании «Атурис-тур». Туроператор признал, что не может исполнить свои обязательства по всем Договорам. Гражданская ответственность «Атурис-тур» застрахована на общую сумму 10 млн руб. Туроператор предлагал экскурсионные маршруты, в частности, в Израиль, страны Балтии, Грецию, Польшу, Узбекистан, Португалию, а также продавал лечебные туры в Европе и ближнем зарубежье.
Комментарии3
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kir_pich_101 30 декабря 2018 | 00:15
Скоро останется Кремль-тур один, на всех.
Поездки на Север и Колыму.
Цветет бизнес в Расее, польза от санкций так и прет.
viktorova 30 декабря 2018 | 01:06
Летайте самолётами аэрофлота!
Отдыхайте на курортах Сирии, Домбаса и Лугандона!
Эксклюзивный отдых в ЦАР!
Повартур приветствует вас!
vilingrad 30 декабря 2018 | 00:28
Вечнаяяя память...