Еще один российский туроператор прекратил свою деятельность

Соответствующее уведомление Ростуризм получил от компании «Атурис-тур». Туроператор признал, что не может исполнить свои обязательства по всем Договорам. Гражданская ответственность «Атурис-тур» застрахована на общую сумму 10 млн руб. Туроператор предлагал экскурсионные маршруты, в частности, в Израиль, страны Балтии, Грецию, Польшу, Узбекистан, Португалию, а также продавал лечебные туры в Европе и ближнем зарубежье.