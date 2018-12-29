Из Ирака в Россию вернут 30 детей, которых ранее вывезли родители, примкнувшие к террористическим группировкам
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, самолет с детьми сегодня приземлится в Подмосковье.
Большинство детей, которых вернут сегодня в Россию, жили в Дагестане, трое – из Чечни, еще по одному ребенку – из Москвы и Пензы. Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. По его словам, работа по возвращению детей велась в течение года, но о деталях не сообщалось из опасений повредить делу.
После прибытия в Россию детей отправят на реабилитацию в центр имени Сербского. Об этом РИА «Новости» рассказала член рабочей группы по возвращению детей и женщин из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова. По ее словам, все дети нуждаются в помощи, поскольку долгое время находились в иракской тюрьме вместе со своими матерями, обвиняемыми в сотрудничестве с террористическими группировками. В будущем в Россию планируется вернуть детей, родившихся уже на территории Сирии и Ирака. Для этого сейчас готовятся необходимые документы.
Всего, по данным рабочей группы, в иракской тюрьме находится около 115 российских детей, матерей которых власти Ирака обвиняют в терроризме.
Комментарии7
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pattrick1 30 декабря 2018 | 00:16
Из Ирака в Россию вернут 30 детей, которых ранее вывезли родители, примкнувшие к террористическим группировкам...
А родители погибли? Надо их сдать в Росгвардию на воспитание, чтобы там из них вырастили бесстрашных профессионалов, люто ненавидящих врагов России - ваххабитов, подпиндосников, игиловцев и жидобандеровцев, чтобы они могли проводить секретные спецоперации в Сирии, Украине, Москве и Кавказе.
anemon 30 декабря 2018 | 00:38
pattrick1: Ради этого детей стоило возвращать?!
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 00:40
pattrick1: У Золотова станут они ворами.
palm_coast 30 декабря 2018 | 00:54
pattrick1:
Урожденного мусульманина как не воспитай, он все равно когда-нибудь не выдержит и Аллаху акбар гаркнит.
pattrick1 30 декабря 2018 | 00:57
palm_coast:
Чеченцы и ингуши - бывшие христиане. Это их кабардинские князья с панталыку сбили, если, говорят, хотите спуститься с гор и селиться в Малой Кабарде, то принимайте магометанство.
palm_coast 30 декабря 2018 | 01:04
pattrick1:
Осетинов им в пример. Те и без помощи Аллаха русских ненавидят. Я в Осетии полтора года служил и частенько имел общение с коренными. Ни чеченцы конечно, похитрожопей, но все одно ...
j_partizan 30 декабря 2018 | 00:34
Это разумный поступок?
Хорошо, если Власть знает, что с ними делать. Как бы не получилось так, что они дадут новые ростки религиозного экстремизма в России.