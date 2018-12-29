Из Ирака в Россию вернут 30 детей, которых ранее вывезли родители, примкнувшие к террористическим группировкам...

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, самолет с детьми сегодня приземлится в Подмосковье.

Большинство детей, которых вернут сегодня в Россию, жили в Дагестане, трое – из Чечни, еще по одному ребенку – из Москвы и Пензы. Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. По его словам, работа по возвращению детей велась в течение года, но о деталях не сообщалось из опасений повредить делу.

После прибытия в Россию детей отправят на реабилитацию в центр имени Сербского. Об этом РИА «Новости» рассказала член рабочей группы по возвращению детей и женщин из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова. По ее словам, все дети нуждаются в помощи, поскольку долгое время находились в иракской тюрьме вместе со своими матерями, обвиняемыми в сотрудничестве с террористическими группировками. В будущем в Россию планируется вернуть детей, родившихся уже на территории Сирии и Ирака. Для этого сейчас готовятся необходимые документы.

Всего, по данным рабочей группы, в иракской тюрьме находится около 115 российских детей, матерей которых власти Ирака обвиняют в терроризме.