«Би-би-си» направила в МИД России жалобу с требованием проверить утечку личных данных своих российских сотрудников
«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с требованием проверить утечку личных данных своих российских сотрудников. В британской теле-радиокорпорации также отреагировали на реплику представителя МИДа Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у госорганов», — говорится в заявлении ВВС.
Комментарии5
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anton831 30 декабря 2018 | 00:19
Захарова хихикает на Смоленской площади вместе с Серожой...
kir_pich_101 30 декабря 2018 | 00:21
А они "поручат" МВД.
А оно не сможет найти своих сотрудников, сливших инфу нарочно.
Свобода слова семимильными шагами идет по Расее...
nersesov 30 декабря 2018 | 00:24
kir_pich_101: совсем как в Британиич и газете Таймс
captainobvious 30 декабря 2018 | 00:51
ути-пути, какие мы нежные, ранимые, обидчивые )))
supalov 30 декабря 2018 | 01:16
Ну так у себя там для начала разберитесь с "утечкой" про "Спутник". И тогда, возможно, что-нибудь и с этой "утечкой" прояснится.