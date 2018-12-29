Новые санкции России против Украины вступают в действие сегодня
Это ответная мера на ограничения со стороны Киева.
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, который подписал соответствующее постановление. В санкционный список включено то, что произведено на Украине или перевозилось через территорию этой страны. В основном промышленные товары, сельскохозяйственные продукты, сырье и продовольствие. Решение о новых ограничительных мерах российское правительство одобрило после того, как кабинет министров Украины продлил действие эмбарго на ввоз продуктов из России. Действовать запрет будет до 2020 года. Всего в черный список попали более 30 товаров. Среди них хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе и чай. Ограничения распространяются на алкогольную продукцию и сигареты. Ввозить теперь также не разрешено и детское питание.
Москва готова отменить новые санкции только в случае, если Киев снимет свои ограничительные меры.
Комментарии21
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kottigr1 30 декабря 2018 | 00:17
Бедный Воронеж.. Опять ему досталось..
victor_xy 30 декабря 2018 | 00:39
А ещё, скоро эти фашисты бандерлоги распилят и сдадут на металлом свою ГТС, а на вырученные гроши напьются, нацепят кастрюли на тупые головы и поскачут - скоро уже... ;-D
kottigr1 30 декабря 2018 | 00:40
victor_xy: Дурень думкой богатеет...
victor_xy 30 декабря 2018 | 00:42
kottigr1: - самокритичен ты однако шумер! ;-D:-D:-D
aladdinov_01 30 декабря 2018 | 00:48
Не постигаю! Великий Вождь говорил, что санкции - это плохо, это некрасиво, это кака, хорошие люди никогда санкций не применяют, а применяют их только жидопендосы. Как же так? Неужели Великий Вождь уже втихаря продал всю Великую Россию жидопендосам? Доколе!
aladdinov_01 30 декабря 2018 | 00:51
И еще одного постичь не могу. Великий Вождь говорил, что санкции - это на пользу, что санкции только укрепляют и усиляют. Как же так? Неужели Великий Вождь продался жидобандеровцам и коварно старается укрепить и усилить злодейскую Жидобандерию? Доколе!
wild_division 30 декабря 2018 | 00:55
aladdinov_01: Матросы вроде умные досель были.
Враги засели прям в чреве государства. И пока они его не добьют, не успокоятся проклятые супостаты. График расписан по дням и выполняется строго по намеченному плану. Уровень уже выше ватерлинии. Галера идет ко дну.
askold_rurik 30 декабря 2018 | 01:00
victor_xy: Да да, только ты еще забыл уточнить, что мужики поскачут в Польшу мыть туалеты, бабы - в Москву на окружную, а те кто останется, будут тырить корм у голубей.
kottigr1 30 декабря 2018 | 01:06
askold_rurik: Всегда поражал предел мечты путинистов - это "в Польшу мыть туалеты","в Москву на окружную","кружевные труселя и гей-парады".. Других вариантов они даже не рассматривают !
kir_pich_101 30 декабря 2018 | 00:18
Скоро пальму будем мазать сразу на хлеб их муки от зерна пятого класса.
Ложка молочного порошка сразу в рот.
Куда здоровье девать?
ykpadupa 30 декабря 2018 | 00:21
kir_pich_101: Свое здоровье можешь деть на защиту внаукраины !)))
kottigr1 30 декабря 2018 | 00:24
ykpadupa: Настоящие путинисты закалены поеданием бесплатного валежника. А для полного счастья им достаточно просто лизнуть Хозяйский сапог.
e_mae 30 декабря 2018 | 00:45
kottigr1: Хозяйский сапог у них элитный десерт доступный немногим.
anemon 30 декабря 2018 | 00:34
Все это было бы смешно...
kaputvsemu 30 декабря 2018 | 00:35
Это означает, что в украинских магазинах продукты подешевеют, а также появятся новые качественные товары, которые до этого уходили на Россию. Что же, это отличная новость!
brezhneput 30 декабря 2018 | 00:41
kaputvsemu: не, наоборот подорожают, т.к. производители вынуждены будут сократить производство, а уже вложенные деньги будут дольше окупаться, а значит меньше развитие, хуже качество и дороже продукция.
palm_coast 30 декабря 2018 | 00:47
Украина производит кофе. Улыбнуло!, даже шире чем от белорусских креветок!
kottigr1 30 декабря 2018 | 00:55
palm_coast: Россия производит нефть. Как Вам это ?
palm_coast 30 декабря 2018 | 00:58
kottigr1:
Да я ни к слову претензии шуткой, а к самому экспорту кофе из Украины. Хохотнуло криветошной отрыжкой из хамского желудка, пардон!
kottigr1 30 декабря 2018 | 01:02
palm_coast: В мире есть много необъяснимых вещей. Пальмовый сыр, известковое молоко, белорусские креветки, украинский кофе... Главное что бы пипл хавал.
parasuk_ 30 декабря 2018 | 01:10
Раньше украинцы в том, что они сидят с кочерыжкой за щекой винили соседей. Мол, пришли злые москали все сало съели. Кто теперь будет виноват в проблемах недотыкомок из пцу