Новые санкции России против Украины вступают в действие сегодня

Это ответная мера на ограничения со стороны Киева.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, который подписал соответствующее постановление. В санкционный список включено то, что произведено на Украине или перевозилось через территорию этой страны. В основном промышленные товары, сельскохозяйственные продукты, сырье и продовольствие. Решение о новых ограничительных мерах российское правительство одобрило после того, как кабинет министров Украины продлил действие эмбарго на ввоз продуктов из России. Действовать запрет будет до 2020 года. Всего в черный список попали более 30 товаров. Среди них хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе и чай. Ограничения распространяются на алкогольную продукцию и сигареты. Ввозить теперь также не разрешено и детское питание.

Москва готова отменить новые санкции только в случае, если Киев снимет свои ограничительные меры.