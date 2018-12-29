Стоимость строительства ж.д. подходов к Керченскому мосту вырастет до 19,9 млрд руб.
Как говорится в распоряжении кабмина, на это выделят дополнительно 2,96 миллиарда. Изменения вносятся в документ, согласно которому единственным исполнителем работ назначается «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Строительство предполагает прокладку 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой,
Комментарии9
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ihor_syvoryj 30 декабря 2018 | 00:00
Это только на подходы, а сколько потратят на отходы?
kottigr1 30 декабря 2018 | 00:06
ihor_syvoryj: Может дать мостику все же хотя бы пару годков постоять.. ? У Гитлера - смыло, у Сталина - смыло, у Путина - то же всё может получиться.. !
danko1 30 декабря 2018 | 00:19
kottigr1: Как дорого вор и бандит Ротенберг, полный профан во всем, кроме узаконенного грабежа без конкурса, старый полельник Путина, а теперь и его сынок, обходятся россиянам.
pmasel 30 декабря 2018 | 01:14
danko1: Ротенберг работает исключительно в СКВ. Деревянный упал - цена изменилась.
nersesov 30 декабря 2018 | 00:21
ihor_syvoryj: сколько потратим, не ваше дело, пан салофил !
kir_pich_101 30 декабря 2018 | 00:03
Три лярда не 18 километров?
Неплохо...
Вроттенберки припали к соске и сосут.
polsan 30 декабря 2018 | 00:14
kir_pich_101: почти 20 миллиардов на 18 км дороги это по миллиарду на км!
Много это или мало без расчёта не скажешь ведь! )
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 00:29
polsan:
Много это или мало...
ну, ежели золотом мостить, то в самый раз.
vilingrad 30 декабря 2018 | 00:30
Подходы...расходы...Главное- шайбы в Ночной лиге! Гордимся!!