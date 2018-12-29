Стоимость строительства ж.д. подходов к Керченскому мосту вырастет до 19,9 млрд руб.

Как говорится в распоряжении кабмина, на это выделят дополнительно 2,96 миллиарда. Изменения вносятся в документ, согласно которому единственным исполнителем работ назначается «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Строительство предполагает прокладку 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой,