По факту автоаварии с шестью погибшими в Ханты-Мансийском автономном округе будет возбуждено уголовное дело
Председатель СК Александр Бастрыкин уже распорядился передать материалы в центральный аппарат ведомства. На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус с вахтовиками «Роснефти», два бензовоза и легковой автомобиль. Погибли шесть человек, 18 пострадали.
Комментарии2
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laz89 29 декабря 2018 | 23:33
— Изя, интересно чем сейчас занимается Лукашенко?
— Думаю — учит на память предновогоднее выступление Ельцина.
— Какое?
— «Я устал, я ухожу.»
viktorova 29 декабря 2018 | 23:36
Бензовозы тоже, скорее всего Роснефти. Ответственность сечина - 100%.
Не смог обеспечить безопасность своих сотрудников. Подлый человек. Должен ответить перед семьями погибших.