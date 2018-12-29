По факту автоаварии с  шестью погибшими в  Ханты-Мансийском автономном округе будет возбуждено уголовное дело

Председатель СК Александр Бастрыкин уже распорядился передать материалы в центральный аппарат ведомства. На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус с вахтовиками «Роснефти», два бензовоза и легковой автомобиль. Погибли шесть человек, 18 пострадали.