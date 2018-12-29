Очередной общенациональный день протестов «желтых жилетов» собрал во Франции, по данным полиции,12 тыс. манифестантов
В Париже в акциях против роста цен участвовали 800 человек, 57 из них задержаны, 33 помещены под стражу. Как подчеркивает радиостанция «Франс энфо», движение «желтых жилетов» во Франции «явно идет на спад».
Комментарии2
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ematveev 29 декабря 2018 | 23:14
10% всех участвовавших в митинге, гарантированном конституцией Франции, неконтитуционно задержаны полицией.
Как так, братья-либерасты?
stalin_vechno_zhiv 29 декабря 2018 | 23:22
Молодцы, французы, все же оставили свою буржуазию в этот год без Рождества. А то у них видишь ли "Рождество весь год кормит". Ничего, на этот раз без кормежки остались, с шишом вместо доходов. Каждый год бы так!