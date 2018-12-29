Полиция ФРГ не связывает происшествие в аэропорту Ганновера с терроризмом
Ранее неизвестный протаранил ворота одного из пропускных пунктов, прорвался на территорию воздушной гавани и стал следовать за приземлившимся лайнером. После задержания выяснилось, что нарушитель находился под действием наркотиков. Мотивы его действий еще выясняются. Сейчас Аэропорт Ганновера возобновил прием и отправку самолетов.
Комментарии1
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viktorova 29 декабря 2018 | 23:18
Баширов или Петров обдолбался?