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23:03, 29 декабря 2018

Белоруссия пока не видит прямых угроз для своей безопасности, но не застрахована от этого в будущем

Как заявил японской телекомпании Эн-эйч-кей глава белорусского МИДа Владимир Макей, приходится учитывать развитие конфронтационной ситуации в регионе Владимир Макей заявил также о  независимости внешней политики республики, но подчеркнул тесный характер экономических связей с Россией. Напомним, сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко в Москве завершились без каких-либо официальных заявлений.

Комментарии

16

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kottigr1 29 декабря 2018 | 23:09

Что-то похожее Путин уже недавно и про Крым пел..

"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины... Вопрос о каких-то подобных целях(захвата Крыма) для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин."

Отвечая в 2013 году на вопрос, допускает ли он ввод российских войск в Украину, в частности в Крым:
Владимир Путин: «Это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить куда-то войска. Это полная ерунда. Ничего подобного нет и быть не может».

Прямая линия с Владимиром Путиным, 17 апреля 2014 года
— За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.

Интервью немецкому телеканалу ADR, 13 ноября 2014 года
— Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали, наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. - Путин В.В.

Фильм "Крым. Путь на родину" с неопубликованными интервью Путина, 15 марта 2015 года
— Все мои инструкции были связаны с тем, чтобы действовать аккуратно и опираясь на тех людей, которых мы можем уже сегодня назвать патриотами России, опираясь на них, на их актив. Но помогая им и будучи у них за спиной, гораздо более крупными силами и средствами. - В.В.Путин.

danko_wudra 29 декабря 2018 | 23:12

kottigr1: 7 котингеров, 5 данко1, 6 пивных, 5 детских садиков.

viktorova 29 декабря 2018 | 23:16

danko_wudra: 58 патриков. Ты победил.

danko_wudra 29 декабря 2018 | 23:24

viktorova: 150 коклотроллей. Ты проиграл. 7 бабушек данко1. Из маями.

viktorova 29 декабря 2018 | 23:28

danko_wudra: +100500 патриков. Ты ещё раз победил! Из ж@пы.

danko_wudra 29 декабря 2018 | 23:30

viktorova: а ты из 2 ж@п. Опять проиграл. Ты девушка? Тогда из 2 совсем нормально.

viktorova 29 декабря 2018 | 23:43

// Ты девушка? Тогда из 2 совсем нормально//

Иди передерни, может полегчает...
и...
ТЫ СНОВА ВЫЙГРАЛ!!!

victor_xy 29 декабря 2018 | 23:19

kottigr1: - чё упырина, - вижу забыл ты написать урод про "Авангард", а почему? - да ларчик просто открывается! - обещал Пу спалить в ничто это гнездо дьявола пендосстан и кино про это показывал? - обещал и показывал! - спалит? - а то как же с "Авангардами" то! - а раз спалит, то и сгорит в очистительном огне и пендоская задница, которую ты упырь и лижешь и целуешь, а это значит горе у тебя - нечего выходит тебе будет лизать и целовать... :-D - но не горюй! - будешь зад Пу лизать и целовать ;-D:-D:-D

kottigr1 29 декабря 2018 | 23:24

victor_xy:
- Что с Курском ?
- Утонула..
- Что с Авангардом ?
- Улетела...

danko_wudra 29 декабря 2018 | 23:26

kottigr1: что с котингером. Он спился. А что с данко1. Она стёрлась. 7 детских садиков. А что с ведемченко?

consultant13 29 декабря 2018 | 23:37

victor_xy: педик, ты отвенть зачем Путину своих внуков, которые на Западе живут, палдить.
И внуков своего ближайшего окружения, например Золотова, ЯЧкеунина, детей Абрамовича и прочих?
Педя, ты же нищий голозадый дурак, кому ты нужен?
Уясни это и утопись в выгребной яме у себя на задах, куда ты гадить ходишь.

тупые вы швали, никак не поймете, что кремлинам на вас насрать.
А свои внуки им дороги.
Собственность тоже.

edyunia 29 декабря 2018 | 23:12

Какие прямые угрозы могут быть от местных трактористов и комбайнёров? Интересно Лукашенка позакрывал военторги или уже поздно?

ded64 29 декабря 2018 | 23:13

Вдруг подаренная картошка понравится??? В России своя скажут плохая и под картошку Белоруссию пригреют...

testmeter 29 декабря 2018 | 23:40

Ох, а ведь скоро белорусы "фошиздами" заделаются... Жидошушкевичской хунтой.
Рассейская быдломасса легко и это схавает. Не впервой...

don_ballon 29 декабря 2018 | 23:41

Крым не сопротивлялся. Уж там почему-другой вопрос. На вторжение в Донецк и Луганск Украина ответила огнём. Уж как могла: её хилая тогда армия на западе от НАТО защищалась (предательство чистой воды, нач. Генштаба стоило расстрелять без суда и следствия). Этого оказалось достаточно. Пошли "двухсотые", вторжение остановилось. Вот и весь сказ. Бацьке нужно это понимать. А опасность... На над Белорусской границей нависает целая группировака. Пентагон, внимание! В Клинцах расквартирована дивизия ВДВ с Урала. 60 км. до Белоруссии.

nikolajmihajlenko 29 декабря 2018 | 23:43

Пока на троне Лукашенко у Баларуси национальной есть шанс, при Путине - будет совместное с Россией скатывание в гебнявую пропасть, катастрофа. Язык без государства не живёт, национальное государство невозможно без особого национального языка. Но лично мне нравится ничейный язык Эсперанто. Для него тоже надо найти местечко. Вспомогательное. Для международных контактов.

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