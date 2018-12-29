Белоруссия пока не видит прямых угроз для своей безопасности, но не застрахована от этого в будущем

Как заявил японской телекомпании Эн-эйч-кей глава белорусского МИДа Владимир Макей, приходится учитывать развитие конфронтационной ситуации в регионе Владимир Макей заявил также о независимости внешней политики республики, но подчеркнул тесный характер экономических связей с Россией. Напомним, сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко в Москве завершились без каких-либо официальных заявлений.