«Би-би-си» направила в МИД России жалобу с требованием проверить утечку личных данных своих российских сотрудников

«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с требованием проверить утечку личных данных своих российских сотрудников. В британской теле-радиокорпорации также отреагировали на реплику представителя МИДа Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у госорганов», — говорится в заявлении ВВС.