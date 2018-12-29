«Би-би-си» направила в МИД России жалобу с требованием проверить утечку личных данных своих российских сотрудников
«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с требованием проверить утечку личных данных своих российских сотрудников. В британской теле-радиокорпорации также отреагировали на реплику представителя МИДа Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у госорганов», — говорится в заявлении ВВС.
Комментарии6
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danko_wudra 29 декабря 2018 | 23:10
Ну а где бабка данко1 спец в Би-би-си?
consultant13 29 декабря 2018 | 23:26
danko_wudra: мальчик, вот как называется эта сучонка Захерова?
вот то-то же.
Шлюшка он дешевая и немытая.
danko_wudra 29 декабря 2018 | 23:28
consultant13: не хами. А ты мытая и дорогая.
pit_heap 29 декабря 2018 | 23:39
рукопожатые сми не стесняются выкладывать личные данные оппонентов,да еще уверять что "односельчане опознали их фото"
consultant13 29 декабря 2018 | 23:42
danko_wudra: педя, знаешь за что мстят БиБиСи?
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В "Газпроме" Би-би-си подтвердили, что "Омега" успела закончить только первую нитку газопровода в 40 км. Однако, по версии компании, работы по следующим трем этапам были приостановлены из-за того, что в схему газификации Ленинградской области были внесены изменения. Проектно-сметную документацию пришлось корректировать, говорят в монополии.
Уже в сентябре 2017 года "Омега" была официально признана банкротом.
Уже после банкротства весной 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области письмо о включении в реестр кредиторов "Омеги".
Из письма, обнаруженного Би-би-си в реестре сведений о банкротствах, следует, что через несколько недель после статьи "Фонтанки" в леса Приозерского района выехали и сотрудники "Газпрома". Служебное расследование показало "утрату результата работ" на одном из участков второго этапа. "Сваренный в нитку газопровод не обнаружен", - написано в документе.
Длина пропавшего участка указана в "пикетах" (ПК; единица измерения, принятая в геодезии). Стандартное расстояние между "пикетами" - 100 метров. В таком случае, судя по приведенной в письме информации, речь может идти об "утрате" 29-километрового участка трубопровода в районе реки Вуокса.
В "Газпроме" рассказали, что в рамках строительства второго этапа были поставлены и сварены 30 км газопровода. Однако в компании не ответили на вопрос Би-би-си, каким образом он (или его часть) могли быть утрачены.
Финансовые претензии, выставленные заказчиком "Омеге", составили 835 млн рублей, следует из письма. Однако конкурсный управляющий "Омеги" Станислав Чесноков сомневается, что монополии удастся вернуть их в ситуации, когда объект был принят практически без замечаний.
"Газпром инвест" в 2018 году нанял нового подрядчика за 3 млрд рублей,
Понял голубок?
captainobvious 29 декабря 2018 | 23:34
тюю, а нас то за шо? (С)