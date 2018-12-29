СК проверяет информацию о травмах, полученных подростками во время прохождения квеста
Как сообщил ранее телеканал «360», трое детей получили царапины и синяки в ходе игры «Вкус риска» в Москве. По словам матери одного из подростков, актеры душили детей, пристегивали их наручниками к трубе и в темноте тыкали в них ножами. Позже организаторы игры прислали родителям письмо с извинениями и пообещали провести внутреннее расследование. В СК заявили, что в ходе проверки дадут правовую оценку действиям организаторов квеста.
Комментарии3
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liquidsky__ 29 декабря 2018 | 23:19
Интересно, выжили бы современные дети сыграв разок в казаки-разбойники лет 30-40 назад с современниками?
gordy 29 декабря 2018 | 23:31
".... актеры душили детей, пристегивали их наручниками к трубе и в темноте тыкали в них ножами."
Они их об этом предупредили заранее?
tuman13 29 декабря 2018 | 23:30
Да просто поиграли в войнушку. Обязательно будет один-лва синяка, а уж царапин и не считали. Жидковато современное поколение.