СК  проверяет информацию о  травмах, полученных подростками во время прохождения квеста

Как сообщил ранее телеканал «360», трое детей получили царапины и синяки в ходе игры «Вкус риска» в Москве. По словам матери одного из подростков, актеры душили детей, пристегивали их наручниками к трубе и в темноте тыкали в них ножами. Позже организаторы игры прислали родителям письмо с извинениями и пообещали провести внутреннее расследование. В СК заявили, что в ходе проверки дадут правовую оценку действиям организаторов квеста.