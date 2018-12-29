Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину по его просьбе четыре мешка картошки
Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. При этом, по словам самого Лукашеко, это был не один сорт картофеля, а четыре. Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало.
Комментарии34
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pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 22:12
запрещёнку под бульдозер, иначе импичмент вошьдю.
vilingrad 29 декабря 2018 | 22:25
pyco__mypucmo: «подарил по его просьбе»
Попробуй тут откажись...
kuzma36 29 декабря 2018 | 22:50
vilingrad: Надо подсказать Батьке,пусть подарит Пете Перегару новые носки взамен дырявых и грязных!
blahovdav 29 декабря 2018 | 22:56
kuzma36: Еще одна путлеровская свинка считает, что лучше колоть в харю ботокс, чем бухать??? Розовый?
servelat 29 декабря 2018 | 23:06
kuzma36: Откуда про носки знаешь? Пальцы у Пети лизал?
ts 29 декабря 2018 | 22:56
vilingrad: Конечно, когда из Белоруссии всё время продукты халявне возят, пенсионеру Путину легче на пенсию прожить... Интерсно, сколько он за ЖКХ платит...
servelat 29 декабря 2018 | 23:09
ts: За ЖКХ для дяди Вовы ты платишь. Если не выходишь на улицу, значит не так и много
stopkran1969 29 декабря 2018 | 22:58
pyco__mypucmo: и тут агент моль понял - явка провалена
kunst54 29 декабря 2018 | 22:15
Их нравы.
kottigr1 29 декабря 2018 | 22:21
kunst54: Путин в Чапая играть будет.. Планировать покорение мира..
zonda_3 29 декабря 2018 | 22:28
kottigr1:
Путин подарит "полторушку" нефти ... Символическая поза 69
ded64 29 декабря 2018 | 22:15
Смерть от голода не грозит..... В глубинке на 4 мешках зиму проживали...
danko1 29 декабря 2018 | 22:16
Трусливый Путин эту картошку есть не будет. У него куча дегустаторов, которые даже специально выращенные для него овощи и мясо опробывают, прежде чем Сам соизволит что-то съесть.
Мало ли что в этой картошке содержится, а у маньяка кремлевского шпиономания и боязнь отравления.
viktorova 29 декабря 2018 | 22:16
Ну теперь ясно, зачем на вднх сквер расчистили. Будет огород дедушки пу.
viktorova 29 декабря 2018 | 22:19
Помнится, один кукурузой увлекался. Пыня будет картофельным селекционером...
ts 29 декабря 2018 | 22:59
viktorova: Нет, там Пу-центр будут строить, как Ельцину в Свердловске...
viktorova 29 декабря 2018 | 23:31
ts: //Нет, там Пу-центр будут строить,..//
Вилли Токарев:
Запомни, сук@, я злопамятный,
Подохнешь, крест поставлю каменный...
pulalala 29 декабря 2018 | 22:17
Обычно Кощею в дань девиц на праздник привозили.
Лука видать знает, что девицы в кремле не в почете.
Но на большее - нового Никитку - просто не решился.
kitaiss 29 декабря 2018 | 22:18
песец...у этих пенсионеров в натуре баклашки ветром посдувало...
aleks50 Алексей Клубников 29 декабря 2018 | 22:18
Вот оказывается чем батька за газ расплачивается.
viktorova 29 декабря 2018 | 22:21
//Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало.//
Это и было причиной аннексии крыма?
poluputing 29 декабря 2018 | 22:22
Сдал , видимо, Лука Беларусь Путлеру, али отравленный умирать уполз, бедолага
askol2016 29 декабря 2018 | 22:23
В ответ Путин подарил Лукашенке четыре мешка газа
vilingrad 29 декабря 2018 | 22:28
askol2016: - Сашка, хочешь квас?}
- Неа...
- Зря. Там бесплатный газ:)
udalennyi2 29 декабря 2018 | 22:27
Фуле картошка. Беларусь уже наш или ищо неа?
ed10075 29 декабря 2018 | 22:28
Встретились два диктатора, и такие пусечки-х-юсечки с картошечкой и мешочками пиплу баки заправляют, а сами решают, как сорганизоваться в союзное государство для сохранения власти и обеспечения неприкосновенности.
ura_123 29 декабря 2018 | 22:30
У путэна начались проблемы с продуктами? В прошлый раз САЛО,теперь вот картошку)))
Так вон оно где оказывается салоеды засели!
stopkran1969 29 декабря 2018 | 23:01
ura_123: свои все наровят отравить, вот и трущит под подушкой. Надо думать, в следующий прилёт Саша плотно возьмётся за яйца
lager23 29 декабря 2018 | 22:43
Чтоб он подавился этой бульбой!
kuchumka 29 декабря 2018 | 22:48
Какой то парад выживших из ума пенсионеров, картошку друг другу возят, сало. Идиотизм какой то.
alekk 29 декабря 2018 | 22:51
Вова, не жмись - отдай пенсионерам картоху.
oneoretwo 29 декабря 2018 | 22:55
...сорт "новичок" есть в мешках ?...
vladimir_veteran 29 декабря 2018 | 23:03
Дуркуют царишки!
don_ballon 29 декабря 2018 | 23:08
Польская, сто пудов. ФСО проверит-раздавят. В Белоруссии картоха вся радиационная. Сам Бацька её не жрёт. На гражданах испытывает. А сало... Ну какое в Белоруссии сало? Они же хрюнделей бульбой кормят. Вот в Украине, да на юге, это да, на пшеничке. Даже запах другой.