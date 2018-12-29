Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину по его просьбе четыре мешка картошки

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. При этом, по словам самого Лукашеко, это был не один сорт картофеля, а четыре. Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало.