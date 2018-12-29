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22:05, 29 декабря 2018

Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину по его просьбе четыре мешка картошки

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. При этом, по словам самого Лукашеко, это был не один сорт картофеля, а  четыре. Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало.

Комментарии

34

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pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 22:12

запрещёнку под бульдозер, иначе импичмент вошьдю.

vilingrad 29 декабря 2018 | 22:25

pyco__mypucmo: «подарил по его просьбе»
Попробуй тут откажись...

kuzma36 29 декабря 2018 | 22:50

vilingrad: Надо подсказать Батьке,пусть подарит Пете Перегару новые носки взамен дырявых и грязных!

blahovdav 29 декабря 2018 | 22:56

kuzma36: Еще одна путлеровская свинка считает, что лучше колоть в харю ботокс, чем бухать??? Розовый?

servelat 29 декабря 2018 | 23:06

kuzma36: Откуда про носки знаешь? Пальцы у Пети лизал?

ts 29 декабря 2018 | 22:56

vilingrad: Конечно, когда из Белоруссии всё время продукты халявне возят, пенсионеру Путину легче на пенсию прожить... Интерсно, сколько он за ЖКХ платит...

servelat 29 декабря 2018 | 23:09

ts: За ЖКХ для дяди Вовы ты платишь. Если не выходишь на улицу, значит не так и много

stopkran1969 29 декабря 2018 | 22:58

pyco__mypucmo: и тут агент моль понял - явка провалена

kunst54 29 декабря 2018 | 22:15

Их нравы.

kottigr1 29 декабря 2018 | 22:21

kunst54: Путин в Чапая играть будет.. Планировать покорение мира..

zonda_3 29 декабря 2018 | 22:28

kottigr1:

Путин подарит "полторушку" нефти ... Символическая поза 69

ded64 29 декабря 2018 | 22:15

Смерть от голода не грозит..... В глубинке на 4 мешках зиму проживали...

danko1 29 декабря 2018 | 22:16

Трусливый Путин эту картошку есть не будет. У него куча дегустаторов, которые даже специально выращенные для него овощи и мясо опробывают, прежде чем Сам соизволит что-то съесть.
Мало ли что в этой картошке содержится, а у маньяка кремлевского шпиономания и боязнь отравления.

viktorova 29 декабря 2018 | 22:16

Ну теперь ясно, зачем на вднх сквер расчистили. Будет огород дедушки пу.

viktorova 29 декабря 2018 | 22:19

Помнится, один кукурузой увлекался. Пыня будет картофельным селекционером...

ts 29 декабря 2018 | 22:59

viktorova: Нет, там Пу-центр будут строить, как Ельцину в Свердловске...

viktorova 29 декабря 2018 | 23:31

ts: //Нет, там Пу-центр будут строить,..//

Вилли Токарев:

Запомни, сук@, я злопамятный,
Подохнешь, крест поставлю каменный...

pulalala 29 декабря 2018 | 22:17

Обычно Кощею в дань девиц на праздник привозили.
Лука видать знает, что девицы в кремле не в почете.
Но на большее - нового Никитку - просто не решился.

kitaiss 29 декабря 2018 | 22:18

песец...у этих пенсионеров в натуре баклашки ветром посдувало...

aleks50 Алексей Клубников 29 декабря 2018 | 22:18

Вот оказывается чем батька за газ расплачивается.

viktorova 29 декабря 2018 | 22:21

//Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало.//

Это и было причиной аннексии крыма?

poluputing 29 декабря 2018 | 22:22

Сдал , видимо, Лука Беларусь Путлеру, али отравленный умирать уполз, бедолага

askol2016 29 декабря 2018 | 22:23

В ответ Путин подарил Лукашенке четыре мешка газа

vilingrad 29 декабря 2018 | 22:28

askol2016: - Сашка, хочешь квас?}
- Неа...
- Зря. Там бесплатный газ:)

udalennyi2 29 декабря 2018 | 22:27

Фуле картошка. Беларусь уже наш или ищо неа?

ed10075 29 декабря 2018 | 22:28

Встретились два диктатора, и такие пусечки-х-юсечки с картошечкой и мешочками пиплу баки заправляют, а сами решают, как сорганизоваться в союзное государство для сохранения власти и обеспечения неприкосновенности.

ura_123 29 декабря 2018 | 22:30

У путэна начались проблемы с продуктами? В прошлый раз САЛО,теперь вот картошку)))
Так вон оно где оказывается салоеды засели!

stopkran1969 29 декабря 2018 | 23:01

ura_123: свои все наровят отравить, вот и трущит под подушкой. Надо думать, в следующий прилёт Саша плотно возьмётся за яйца

(комментарий скрыт)

lager23 29 декабря 2018 | 22:43

Чтоб он подавился этой бульбой!

kuchumka 29 декабря 2018 | 22:48

Какой то парад выживших из ума пенсионеров, картошку друг другу возят, сало. Идиотизм какой то.

alekk 29 декабря 2018 | 22:51

Вова, не жмись - отдай пенсионерам картоху.

(комментарий скрыт)

oneoretwo 29 декабря 2018 | 22:55

...сорт "новичок" есть в мешках ?...

vladimir_veteran 29 декабря 2018 | 23:03

Дуркуют царишки!

don_ballon 29 декабря 2018 | 23:08

Польская, сто пудов. ФСО проверит-раздавят. В Белоруссии картоха вся радиационная. Сам Бацька её не жрёт. На гражданах испытывает. А сало... Ну какое в Белоруссии сало? Они же хрюнделей бульбой кормят. Вот в Украине, да на юге, это да, на пшеничке. Даже запах другой.

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