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22:04, 29 декабря 2018

Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Путин и Шойгу

Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Владимир Путин и Сергей Шойгу. Путин рассказал, что предложил сыграть в хоккей и  президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым ранее провел переговоры в Москве. Но тот отказался, сославшись на предновогодние дела в Минске. Ну а Владимир Путин останется на  праздники в Москве. О своих планах на праздничные дни президент рассказал сам.

Комментарии

21

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viktorova 29 декабря 2018 | 22:13

//Путин рассказал, что предложил сыграть в хоккей и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, //

Кто ж с шулером играть согласится? Только шестерки...

pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 22:17

... останется на праздники в Москве.

самое время пару мегатонн по маскве жахнуть.

danko1 29 декабря 2018 | 22:20

Понятно, почему Красная площадь будет открыта для людей только с 31 декабря по 2-ое января, из-за этого труса.
Да и сегодня играли без зрителей, зачистили всё.

pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 22:27

danko1: нельзя ему не трусить, столько крови на руках...

aladdinov_01 29 декабря 2018 | 22:56

«Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Путин и Шойгу»

Ураааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Владимир Владимирович ПУТИН чемпион!!!!! Роисся, вперде!!!!!!!!!

kottigr1 29 декабря 2018 | 22:18

viktorova:
Цирк на льду - в стране комедий !
На арене нынче снова
С дрессированной командой
Грустный клоун дядя Вова.

alo0000 29 декабря 2018 | 22:13

25-ю шайбу Владимира Владимировича не защитил арбитр.

greeg1 29 декабря 2018 | 22:14

Кто бы сомневался.

aleksandr39 29 декабря 2018 | 22:16

Это был не хоккей ,это были ПОДДАВКИ .

aleksandr39 29 декабря 2018 | 22:20

Ну все ,можно еще раз повысить пенсионный возраст .

aleksandr39 29 декабря 2018 | 22:22

Кремлевским МЕЧТАТЕЛЯМ нечем заняться .

vilingrad 29 декабря 2018 | 22:23

На следующий год можно устроить матч смерти- выставить украинских политзаключенных с зубочистками и во вьетнамках на босу ногу- тогда можно и до 86:0 довести.

i_c_e 29 декабря 2018 | 22:35

Не подвели Путин с Шойгу! Вся страна за них болела, не сомневаюсь. Вообще пора это действо целиком по всем каналам показывать. Помню, над Брежневым смеялись, ну а тут другой уровень — не трибуна Съезда, а лёд, пожилые люди в больших чинах, клюшка/шайба, 14/10…
Больше абсурда!

kohtopa 29 декабря 2018 | 22:44

Хуйло все 14 шайб забил, или оставил одну для Шойгу?

nalimka 29 декабря 2018 | 22:45

Путин хорошо играет в хоккей. Утешайте себя этим. Президент так себе, но зато...

alena01 29 декабря 2018 | 22:50

Бацька, конечно, клоун...
Но не до такой степени...

sim202_ 29 декабря 2018 | 22:53

В тексте опечатка.
Счет был 140:10...

mas_mas 29 декабря 2018 | 23:04

Вроде, 1 - 72 закончили? Доллар - рупь, нет? Наших 72 было, а он как стоял один, так и стоит...Завтра, говорят, наши ещё рубликов 5-6 подтянут...Авось, одолеем. Хотя-я-я...не околеть бы, с таким-то счётом побеждать)))))))))))))))))))

drtomsky 29 декабря 2018 | 23:06

Путин забил все 14?

oneoretwo 29 декабря 2018 | 23:08

...крыса и живет как крыса: перемещается тайно, всегда с охраной холуев-шестерок,
из одной норки - шмыг в другую, в хоккей вот по ночам на зачищенной территории...
...плешивый, играй в хоккей под водой, ночью и подо льдом - никто не заметит....

stepsanhih 29 декабря 2018 | 23:14

Что бы там не гундосили шеф это заслужил. Поди в его годы так на конечках побегай.В отличной форме.И в таких матчах надо понимать , кто должен побеждать.Думайте, критикуйте,но не в этот раз. Тут все красиво.

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