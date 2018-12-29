Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Путин и Шойгу
Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Владимир Путин и Сергей Шойгу. Путин рассказал, что предложил сыграть в хоккей и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым ранее провел переговоры в Москве. Но тот отказался, сославшись на предновогодние дела в Минске. Ну а Владимир Путин останется на праздники в Москве. О своих планах на праздничные дни президент рассказал сам.
Комментарии21
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viktorova 29 декабря 2018 | 22:13
//Путин рассказал, что предложил сыграть в хоккей и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, //
Кто ж с шулером играть согласится? Только шестерки...
pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 22:17
... останется на праздники в Москве.
самое время пару мегатонн по маскве жахнуть.
danko1 29 декабря 2018 | 22:20
Понятно, почему Красная площадь будет открыта для людей только с 31 декабря по 2-ое января, из-за этого труса.
Да и сегодня играли без зрителей, зачистили всё.
pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 22:27
danko1: нельзя ему не трусить, столько крови на руках...
aladdinov_01 29 декабря 2018 | 22:56
«Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Путин и Шойгу»
Ураааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Владимир Владимирович ПУТИН чемпион!!!!! Роисся, вперде!!!!!!!!!
kottigr1 29 декабря 2018 | 22:18
viktorova:
Цирк на льду - в стране комедий !
На арене нынче снова
С дрессированной командой
Грустный клоун дядя Вова.
alo0000 29 декабря 2018 | 22:13
25-ю шайбу Владимира Владимировича не защитил арбитр.
greeg1 29 декабря 2018 | 22:14
Кто бы сомневался.
aleksandr39 29 декабря 2018 | 22:16
Это был не хоккей ,это были ПОДДАВКИ .
aleksandr39 29 декабря 2018 | 22:20
Ну все ,можно еще раз повысить пенсионный возраст .
aleksandr39 29 декабря 2018 | 22:22
Кремлевским МЕЧТАТЕЛЯМ нечем заняться .
vilingrad 29 декабря 2018 | 22:23
На следующий год можно устроить матч смерти- выставить украинских политзаключенных с зубочистками и во вьетнамках на босу ногу- тогда можно и до 86:0 довести.
i_c_e 29 декабря 2018 | 22:35
Не подвели Путин с Шойгу! Вся страна за них болела, не сомневаюсь. Вообще пора это действо целиком по всем каналам показывать. Помню, над Брежневым смеялись, ну а тут другой уровень — не трибуна Съезда, а лёд, пожилые люди в больших чинах, клюшка/шайба, 14/10…
Больше абсурда!
kohtopa 29 декабря 2018 | 22:44
Хуйло все 14 шайб забил, или оставил одну для Шойгу?
nalimka 29 декабря 2018 | 22:45
Путин хорошо играет в хоккей. Утешайте себя этим. Президент так себе, но зато...
alena01 29 декабря 2018 | 22:50
Бацька, конечно, клоун...
Но не до такой степени...
sim202_ 29 декабря 2018 | 22:53
В тексте опечатка.
Счет был 140:10...
mas_mas 29 декабря 2018 | 23:04
Вроде, 1 - 72 закончили? Доллар - рупь, нет? Наших 72 было, а он как стоял один, так и стоит...Завтра, говорят, наши ещё рубликов 5-6 подтянут...Авось, одолеем. Хотя-я-я...не околеть бы, с таким-то счётом побеждать)))))))))))))))))))
drtomsky 29 декабря 2018 | 23:06
Путин забил все 14?
oneoretwo 29 декабря 2018 | 23:08
...крыса и живет как крыса: перемещается тайно, всегда с охраной холуев-шестерок,
из одной норки - шмыг в другую, в хоккей вот по ночам на зачищенной территории...
...плешивый, играй в хоккей под водой, ночью и подо льдом - никто не заметит....
stepsanhih 29 декабря 2018 | 23:14
Что бы там не гундосили шеф это заслужил. Поди в его годы так на конечках побегай.В отличной форме.И в таких матчах надо понимать , кто должен побеждать.Думайте, критикуйте,но не в этот раз. Тут все красиво.