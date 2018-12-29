«Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Путин и Шойгу»

Матч «Ночной лиги» на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Владимир Путин и Сергей Шойгу. Путин рассказал, что предложил сыграть в хоккей и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым ранее провел переговоры в Москве. Но тот отказался, сославшись на предновогодние дела в Минске. Ну а Владимир Путин останется на праздники в Москве. О своих планах на праздничные дни президент рассказал сам.