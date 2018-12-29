Василий Кикнадзе стал новым генеральным директором московского Локомотив

Василий Кикнадзе известен прежде всего как медиаменеджер. Он возглавлял спортивную редакцию ВГТРК, а затем при его непосредственном участии появился профильный телеканал Спорт. В ходе подготовки к Олимпийским Играм в Сочи Кикнадзе был главой компании Спортивное вещание, которая обеспечивала производство национальной картинки с Игр. В Совете директоров Локомотива Кикнадзе значится с 2013 года. На посту генерального директора он сменил Илью Геркуса, который пришел клуб за год до того, как Локомотив , спустя 16 лет стал чемпионом России. Геркус ушел в отставку вместе со своей командой. По некоторым данным он войдет в новое руководство РФС, в случае если Президентом станет Александр Дюков – наиболее вероятный победитель выборов, которые пройдут в феврале будущего года.

На зимний перерыв Локомотив ушел, занимая пятое место а таблице Чемпионата России.