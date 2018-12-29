Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера движения «Рескрут» Максима Марцинкевича
Он признан виновным в нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Первый приговор по этому делу был вынесен еще в июне 2017 года, но был отменен, и дело было направлено на новое рассмотрение. Четверо сообщников Марцинкевича получили сроки от 2 лет 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима. Один подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда в связи с отбытием наказания.
Это дело сфабриковано, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» отец осужденного Сергей Марцинкевич. Адвокат Тесака доказал алиби подсудимого как минимум по одному эпизоду нападения, но судья этот довод проигнорировала, — добавил Сергей Марцинкевич.
Комментарии5
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parasuk_ 29 декабря 2018 | 22:10
Тесак марцинкевич настоящий борец за прекрасную Россию будущего. Не то, что петушня из помойного семейства навальных
fedor57 29 декабря 2018 | 23:02
parasuk_: хочешь построить в России третий рейх? дядя, да ты экстремист.
scholastic 29 декабря 2018 | 22:19
Эхо, вы вообще в состоянии новость без ошибок написать??? "Рескрут", хоспаде, это что за зверь?
fedor57 29 декабря 2018 | 23:00
Мне глубоко отвратительны его неонацистские взгляды, тем не менее приговор явно политический. Что он по сути сделал: поиздевался и пару раз ударил продавца спайсами, на 10 лет это никак не тянет.
viktorova 29 декабря 2018 | 23:21
Если бы у Бабушкинского суда были половые органы дедушки...
Пуня бы точно победил...