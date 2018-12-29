Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера движения «Рескрут» Максима Марцинкевича

Он признан виновным в нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Первый приговор по этому делу был вынесен еще в июне 2017 года, но был отменен, и дело было направлено на новое рассмотрение. Четверо сообщников Марцинкевича получили сроки от 2 лет 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима. Один подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда в связи с отбытием наказания.

Это дело сфабриковано, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» отец осужденного Сергей Марцинкевич. Адвокат Тесака доказал алиби подсудимого как минимум по одному эпизоду нападения, но судья этот довод проигнорировала, — добавил Сергей Марцинкевич.