Рублевый индекс Мосбиржи за 2018 год вырос на 12,3%

Долларовый индекс РТС упал на 7,4%. Как следует из материалов Московской биржи, это произошло на фоне ослабления рубля к доллару примерно на 18%.

Падение рубля обусловлено несколькими причинами, в том числе большим градусом пессимизма в потоке финансовых новостей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель лаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов. Повлиять на эту тенденцию может какой-то импульс от Центрального банка или Минфина, но пока они бездействуют, — добавил Александр Абрамов.