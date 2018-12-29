Александр Лукашенко отказался от участия в хоккейном матче «Ночной лиги», сославшись на предновогодние дела
Об этом перед матчем на катке на Красной площади сообщил Владимир Путин. По его словам, лидеры России и Белоруссии договорились сыграть в другой раз, а заодно покататься на лыжах. Сегодня оба президента провели переговоры в Кремле. Об их итогах официально не сообщается.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ft18 29 декабря 2018 | 21:11
Пахан с Батькой вовсю рамсит, но видимо, их же и попутал...
stopkran1969 29 декабря 2018 | 21:26
ft18: кржемелик и вахмурка... Смотреть все серии подряд.... До самого развала стран
zonda_3 29 декабря 2018 | 22:08
ft18:
Развлекаются по-своему эти две днины, даже днища, но, суть не меняется - барской жизнью живут, холопов бы, как обчесать ... Два г@ндона
viktorova 29 декабря 2018 | 21:11
Лукашенко: «- за сквер ответишь по понятиям»
kottigr1 29 декабря 2018 | 21:15
viktorova: Придется Вовану гонять шайбу в одни ворота...
danko1 29 декабря 2018 | 21:12
Надоела ему за эти дни путинская рожа.
Да и в поддавки играть, как все, расступаясь перед шайбой, посылаемой Путиным, включая вратаря, не желает.
malanoff 29 декабря 2018 | 21:35
danko1: Я его понимаю , он боялся , что они его прямо об борт хоккейной площадки. А потом скажут , что так и было.
oldfashy 29 декабря 2018 | 21:41
danko1: В хоккей играют настоящие мужчины, трус, не играет в хоккей. (шутка)
danko1 29 декабря 2018 | 22:04
oldfashy: Настоящие мужчины в поддавки, как с Путиным, расступаясь перед посланной им шайбой, чтобы не помешать ей в ворота залететь, включая вратаря, не играют.
Были настоящими мужчинами - стали презренными холуями.
pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 21:14
неспроста бацка приуныл. Похоже, крыс плешивый подляну ему подложил. Кроме подлян, у того карлика отродясь ничего и не бывало.
piter_ug 29 декабря 2018 | 21:20
Напрасно отказался - может быть клюшкой поправил ход переговоров.
viktorova 29 декабря 2018 | 21:23
piter_ug: очень интересно, что бы произошло, если бы пыня пару зубов потерял в силовой борьбе...
uhovostro 29 декабря 2018 | 21:24
piter_ug: Ещё и коньком можно. Тоже очень действенно бывает...
sasass 29 декабря 2018 | 21:25
Какой хоккей , когда у него клюшку отбирают и просят коньки отбросить..
bmrt 29 декабря 2018 | 21:32
Явно "лучшему хоккеисту БССР" не удалось выклянчить традиционный
новогодний миллиардик долларов под Новый Год.
Свалил не в духе, отыграется потом, долго гавкать будет...
zztop1960 29 декабря 2018 | 21:41
bmrt: Лучший хоккеист Беларуси против лучшего хоккеиста РФ
alo0000 29 декабря 2018 | 21:45
Хоккей,лыжи, художественная гимнастика, рыбалка... Умеет парень оттягиваться. А последнее время стал творить чудеса. Ждём, когда вырастет рука у безногого.
sergey1971 29 декабря 2018 | 21:45
Значит не договорились.
dimon0203 29 декабря 2018 | 21:49
Не до хоккея батьке. Ласковый телок двух маток сосал...но теперь приходится выбирать одну.
zztop1960 29 декабря 2018 | 21:57
dimon0203: Лукашенко понял , что его обманули , и на Западе ему давали сиську сосать , а на востоке вместо сиськи давали что-то другое , закомуфлированное под сиську
aleksey5 29 декабря 2018 | 21:58
По итогам встречи договорились договариваться :-)