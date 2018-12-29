Александр Лукашенко отказался от участия в  хоккейном матче «Ночной лиги», сославшись на  предновогодние дела

Об этом перед матчем на катке на Красной площади сообщил Владимир Путин. По его словам, лидеры России и Белоруссии договорились сыграть в другой раз, а заодно покататься на лыжах. Сегодня оба президента провели переговоры в Кремле. Об их итогах официально не сообщается.