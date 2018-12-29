Вертолет со спасателями разбился на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
Как передает эмиратское информагентство WAM, экипаж погиб. Власти начали расследование обстоятельств катастрофы.
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Как передает эмиратское информагентство WAM, экипаж погиб. Власти начали расследование обстоятельств катастрофы.
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Комментарии2
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andrang2 29 декабря 2018 | 21:14
А чего их туда занесло?
На пикник?
samkos 29 декабря 2018 | 21:57
Что за новость ? Чей вертолёт, какие спасатели ?