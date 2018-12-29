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21:00, 29 декабря 2018

Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым может стать мэром Стамбула

Как сообщает Associated Press, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул его кандидатуру от Партии справедливости и  развития. Сейчас Йылдырым занимает пост спикера парламента. Его соперником на выборах мэра станет Экрем Имамоглу — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии. Выборы мэра Стамбула назначены на 31 марта.

Комментарии

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sasass 29 декабря 2018 | 21:28

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