Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым может стать мэром Стамбула
Как сообщает Associated Press, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул его кандидатуру от Партии справедливости и развития. Сейчас Йылдырым занимает пост спикера парламента. Его соперником на выборах мэра станет Экрем Имамоглу — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии. Выборы мэра Стамбула назначены на 31 марта.
Комментарии1
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sasass 29 декабря 2018 | 21:28
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