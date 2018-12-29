Французская полиция полностью взяла под контроль Елисейские поля в Париже

Манифестанты из числа «желтых жилетов» вытеснены из центра города. Как передает ТАСС, по сравнению с предыдущими акциями, седьмой по счету общенациональный день протестов прошел относительно спокойно. Несколько сотен «желтых жилетов» собрались поблизости от Триумфальной арки, однако спецподразделения быстро нейтрализовали их. Дальнейшие попытки устроить манифестации в течение нескольких часов полицией пресекались. Почти все магазины и бутики Елисейских полей в настоящее время открыты, работают кафе.