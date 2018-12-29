Французская полиция полностью взяла под контроль Елисейские поля в Париже
Манифестанты из числа «желтых жилетов» вытеснены из центра города. Как передает ТАСС, по сравнению с предыдущими акциями, седьмой по счету общенациональный день протестов прошел относительно спокойно. Несколько сотен «желтых жилетов» собрались поблизости от Триумфальной арки, однако спецподразделения быстро нейтрализовали их. Дальнейшие попытки устроить манифестации в течение нескольких часов полицией пресекались. Почти все магазины и бутики Елисейских полей в настоящее время открыты, работают кафе.
Комментарии5
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student_ru_ru 29 декабря 2018 | 21:11
А вот у нас не как во Франции.
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 21:38
student_ru_ru: «Украина через пять лет станет второй Францией» - Леонид Кравчук, 1991г.
student_ru_ru 29 декабря 2018 | 21:48
serhio_25__: "Догоним и перегоним Португалию! Даёшь стране 25 млн. высокотехнологичных мест!" В.В. Путин.
У нас свой Кравчук. Пожалуй, похлеще даже.
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 22:06
student_ru_ru: Как всегда фантазии хомяков на заданную тему, а не точные цитаты. Португалию давно уже догнали по ВВП.
Путин в 1999 году пообещал догнать по ВВП на душу населения Португалию. И Россия сделал это в 2013г:
Португалия — 24 683
Россия — 24 632
Греция — 23 595
Эстония — 23 759
Польша — 22 578
Венгрия — 22 005
"" Даёшь стране 25 млн. высокотехнологичных мест"" - было сказано до санкций в 2014г. Хотя сейчас в стране исторический минимум по безработице - 4,9%.
Привет Кравчуку.
Вы бы хоть немного в теме были, прежде чем глупости ляпать.
nikmart001 29 декабря 2018 | 21:37
Задавили значит французских хомячков!