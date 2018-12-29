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20:32, 29 декабря 2018

Владимир Путин собирается провести новогодние праздники в Москве

Отвечая на  вопрос о  своих планах, президент не исключил, что покатается на  лыжах или сыграет в хоккей.

Комментарии

17

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cattt 29 декабря 2018 | 20:37

На коньках катается, лучше бы он их откинул!

gordy 29 декабря 2018 | 20:47




Расскажи о своих планах - рассмеши Господа?

tanyaya 29 декабря 2018 | 20:57

Поменяет памперсы, закачает ботокса в обещёчки, отведает свежайшей пищи, приготовленной поваром Пригожиным, да и в хрустальную люлю, отороченную золотом - чего ещё нужно маленькому (во всех смыслах) человеку, чтобы достойно почивать в эту волшебную ночь.

danko1 29 декабря 2018 | 21:01

Когда друзей нет, одни подельники, семья не уважает, что даже 60-летие в одиночку встречал, то на день рождения потом в тайгу уходить стал.
Но сейчас холодно, будет развлекаться в городе, ни в чем себя не отказывая, в отличие от россиян, множество из которых он сделал нищими.

ykpadupa 29 декабря 2018 | 21:02

tanyaya: Привет дура ! Ты перестала гладить ногу ,вместо кота ?? Своего ежа междуножножного построчила !? )))))

alo0000 29 декабря 2018 | 21:50

cattt: Лыжи, хоккей,рыбалка, художественная гимнастика, чудеса по выращиванию рук у безногих. Вот умеет человек развлекаться. Социализм в отдельно взятой стране уже был. А вот коммунизм для отдельно взятого... Такого ещё не было.

i_c_e 29 декабря 2018 | 20:39

В хоккей уже, вроде, играет. Остались лыжи — сообщили бы, где всё перекрыто будет.

vvpv 29 декабря 2018 | 20:45

А батька где, не в лубянкских ли подвалах? такой то царь в такой тог год сдает России свой народ...

vla7815 29 декабря 2018 | 20:48

И чё ????

sim202_ 29 декабря 2018 | 20:54

Повезло москвичам.
Улицы перекроют, зато почистят.

kitaiss 29 декабря 2018 | 20:55

и что? нам лезгинку станцевать?

askold_rurik 29 декабря 2018 | 20:57

Как-то скупо выдается информация. Больше деталей!!!
Расскажите, сколько раз на дню Путин ходит в туалет, куда он ставит ботинки, каким мылом моется, что пьет, чем закусывает. Народ желает больше знать о вожде народов.

poster6996 29 декабря 2018 | 20:58

А в чём счастье-то? Это синхронный праздник получается?

ft18 29 декабря 2018 | 21:03

Хоть с горки бы полетел, на скорости ~30 махов, и чтоб прямо на шейку приземлился что ли...

alo0000 29 декабря 2018 | 21:47

«Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье...»

inspector15 29 декабря 2018 | 21:51

Как он всех затрахал. Все в открытую ему сдохнуть желают. Желаю, чтоб это был его последний новый год, мля!

pravdoiskatel 29 декабря 2018 | 21:59

Можно себе представить, во что обходится россиянам его "поиграю в хоккей" на Красной площади. Сотни ментов, нацгвардейцов, десятки машин с охраной, патрульный вертолет над центром... Достали уже все эти развлечения нацлидера за наш счет.

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