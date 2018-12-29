Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО

Документ опубликован на сайте Банка России. Тарифный коридор в ОСАГО будет расширен на 20% вверх и вниз через 10 дней после официального опубликования 9 января. Диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. Также оговаривается увеличение категорий водителей по стажу и возрасту — с четырех до 58. По этому параметру вводятся скидки до 7%, а для самых молодых водителей предусмотрено повышение коэффициента до 1,87.