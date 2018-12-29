МВД собирается опять привязать номера автомобилей к месту регистрации водителей

О проекте соответствующего постановления правительства с новыми правилами регистрации машин стало известно «Коммерсанту». Главным нововведением станет то, что при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован. По действующим правилам, водитель с пропиской одного региона может регистрировать автомобиль в другом. С 4 августа 2019 года, согласно документу, это будет делать запрещено. В частности, у владельца со столичной регистрацией должен быть только московский номер.