МВД собирается опять привязать номера автомобилей к месту регистрации водителей
О проекте соответствующего постановления правительства с новыми правилами регистрации машин стало известно «Коммерсанту». Главным нововведением станет то, что при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован. По действующим правилам, водитель с пропиской одного региона может регистрировать автомобиль в другом. С 4 августа 2019 года, согласно документу, это будет делать запрещено. В частности, у владельца со столичной регистрацией должен быть только московский номер.
Комментарии8
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kuchumka 29 декабря 2018 | 20:35
То так, то сяк, то х.... об косяк, они там в игрушки играются что ли?
vla7815 29 декабря 2018 | 20:45
kuchumka: Нет. Деньги вышибают у заедропутлохов.
alo0000 29 декабря 2018 | 21:52
kuchumka: Нет, они так страной руководют. Что-то им там мешает- пора оторвать.
i_c_e 29 декабря 2018 | 20:36
А зачем? Чтоб какие Сочинские гаишники сразу бы «масквича» или «питерца» вычисляли и штрафовали?
eduard53 29 декабря 2018 | 20:38
Привязать-отвязать-привязать-отвязать ... И все при деле ... Так поедим ...
vladimir1967 29 декабря 2018 | 20:45
А говорили изменений не будет больше. Дебилы мля.
remych 29 декабря 2018 | 20:48
Как говаривала моя теща - шей да пори, без дела не будешь николи.
student_ru_ru 29 декабря 2018 | 21:06
И на водителей тоже привязать.