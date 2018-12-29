Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов
По данным полиции Германии, неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на территорию воздушной гавани. Нарушитель задержан. Его личность выясняется. В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке.
Комментарии3
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captainobvious 29 декабря 2018 | 20:55
Petrov?? Boshirov??! what da f*ck!
encopresis 29 декабря 2018 | 20:59
Kurwa cholera jasna!
askold_rurik 29 декабря 2018 | 21:01
Это евробляхер прорывался в Украину.