Молдавия выдала гражданина России, занимавшегося вербовкой в запрещенную в РФ группировку ИГИЛ
Как сообщили ТАСС в ФСБ, речь идет о Надире Давудове, находящемся в международном розыске. В России он обвиняется в том, что находясь в Сирии, принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также, занимался вовлечением жителей Кабардино-Балкарии в террористическую деятельность.
Комментарии5
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kuchumka 29 декабря 2018 | 20:37
Да расстрелять на месте и не мучаться.
tonight 29 декабря 2018 | 21:28
kuchumka: Погоди, може он вербовал террористов против Асада, тогда не надо расстреливать. Асад же бандит свой народ травил
liquidsky__ 29 декабря 2018 | 21:36
Мемориал уже объявил его политзеком и выступил с требованием его освободить?
tonight 29 декабря 2018 | 22:03
liquidsky__: Его надо освободить и перевербовать против игила. Его там все знают ничего не заподозрят
mavviomy 29 декабря 2018 | 21:48
Так ISIS давно не существует! Кто ему деньги платил? Или плешивый опять наврал? Большего балабола чем российский презик мир еще не видел!