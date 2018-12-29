Молдавия выдала гражданина России, занимавшегося вербовкой в запрещенную в РФ группировку ИГИЛ

Как сообщили ТАСС в ФСБ, речь идет о Надире Давудове, находящемся в международном розыске. В России он обвиняется в том, что находясь в Сирии, принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также, занимался вовлечением жителей Кабардино-Балкарии в террористическую деятельность.