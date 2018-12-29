Мигранты помешали рождественскому отпуску главы МВД Великобритании Саджид Джавиду
Он прервал отдых в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов пытающихся попасть в Соединенное Королевство, переплыв на лодках Ла-Манш. Как говорят в окружении министра, сейчас он возвращается в Лондон и в понедельник будет находиться на рабочем месте. Начиная с ноября суда береговой охраны Великобритании и Франции подняли на борт 280 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш. При этом больше 80 нелегалов были задержаны на этой неделе. Джавид оценивает ситуацию как кризисную.
Комментарии2
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novichok_ 29 декабря 2018 | 20:10
Будет лично своих земляков встречать?
cattt 29 декабря 2018 | 20:30
novichok_: Напустили дикарей теперь поздно расхлебывать.