Манифестанты из числа «желтых жилетов» подожгли в Руане местное отделение Банка Франции

Как сообщает Франс пресс, сегодняшние протесты в этом городе собрали около одной тысячи человек. пожарным удалось потушить горящие деревянные двери особняка только после того, как полиция взяла улицу под свой контроль. Полиция у себя в Твиттере сообщает, что манифестанты ведут себя агрессивно. Они забрасывают стражей порядка камнями, поджигают мусорные ящики, устраивают баррикады. Для разгона протестующих в районе железнодорожного вокзала пришлось использовать слезоточивый газ.