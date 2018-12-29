Манифестанты из числа «желтых жилетов» подожгли в Руане местное отделение Банка Франции
Как сообщает Франс пресс, сегодняшние протесты в этом городе собрали около одной тысячи человек. пожарным удалось потушить горящие деревянные двери особняка только после того, как полиция взяла улицу под свой контроль. Полиция у себя в Твиттере сообщает, что манифестанты ведут себя агрессивно. Они забрасывают стражей порядка камнями, поджигают мусорные ящики, устраивают баррикады. Для разгона протестующих в районе железнодорожного вокзала пришлось использовать слезоточивый газ.
Комментарии2
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novichok_ 29 декабря 2018 | 20:12
Молодцы!
Ну-ка поддайте жару лягушатникам, чтобы в Сирию не лезли...
captainobvious 29 декабря 2018 | 20:13
Петр Павленский! Имя твое бессмертно, дело твое живет и побеждает! ТакЪ победим!