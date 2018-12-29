РЖД начнет продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования с 20 января
Как сообщается на сайте компании, стоимость таких билетов будет ниже, чем «возвратных». Тариф будет действовать для спальных вагонов, купе и вагонов с сидячими местами. В компании считают, что ведение «невозвратных» билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены поездки. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.
Комментарии1
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gordy 29 декабря 2018 | 20:31
Следом - очередь безмаршрутных?