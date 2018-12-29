РЖД начнет продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования с 20 января

Как сообщается на сайте компании, стоимость таких билетов будет ниже, чем «возвратных». Тариф будет действовать для спальных вагонов, купе и вагонов с сидячими местами. В компании считают, что ведение «невозвратных» билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены поездки. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.