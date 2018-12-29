Росстат уточнил оценку динамики ВВП в 2017 и 2016 годах
Так, объем ВВП в 2017 году вырос на 1,6% к предыдущему году, ранее рост этого показателя оценивался в 1,5%. В 2016 году рост ВВП, по подсчетам Росстата, составил 0,3%. Ранее динамика ВВП за этот год считалась отрицательной.
Предварительная оценка динамики ВВП за 2018 год будет опубликована Росстатом в конце января. За январь-сентябрь 2018 года ВВП, по данным Росстата, вырос на 1,6%.
Комментарии10
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marineru 29 декабря 2018 | 20:11
С новым начальником этой конторы мы просто в шоколаде будем жить - это не вы такие бедные, это ваша система подсчёта просто неверна.
tanyaya 29 декабря 2018 | 20:17
Что Росстату прикажут, то и нарисует Росстат.
Многие верят... (с)
gordy 29 декабря 2018 | 20:20
Но не видно счастья на лицах россиян?
danko1 29 декабря 2018 | 20:22
gordy: Что так мало соврали?
Могли бы и 10% "насчитать". Фальсифицировать нагло при Путине всюду умеют.
vova6_let 29 декабря 2018 | 20:15
Вообщем рост ввп в пределах статистической погрешности, и это при том, что Россия изо всех сил добывает из своих недр нефть с газом и продает их. И как только спрос на них упадет-будет амбец.
mikegolubchik 29 декабря 2018 | 20:16
Ну вот. Могут же когда хотят. У Сталина тоже вон статистические показатели резко улучшились после расстрела руководства статистического ведомства.
ansata 29 декабря 2018 | 20:22
Вот и причина отставки главы счетной палаты.
satttana_perrrrkele 29 декабря 2018 | 20:30
Как сказал наш плюшевый малчЫг: "бедных стало на 200% меньше". Только исходя из этого очевидно, что рост экономики не менее 50% к прошлому году (и так все годы, как минимум с 2015-го)
piter_ug 29 декабря 2018 | 20:32
Если не читать, а просто смотреть на картинку с летящей ввысь стрелкой - это грандиозный рост!)
sagen 29 декабря 2018 | 20:33
https://b.radikal.ru/b07/1812/97/13e80396bdb8.jpg
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.... Ну и дальше бла-бла.. Путин заявил, что выбора нет "придется становится великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь от конкурентных сырьевых преимуществ"
Да, уж, это вам не мешки ворочать....