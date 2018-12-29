Росстат уточнил оценку динамики ВВП в 2017 и 2016 годах

Так, объем ВВП в 2017 году вырос на 1,6% к предыдущему году, ранее рост этого показателя оценивался в 1,5%. В 2016 году рост ВВП, по подсчетам Росстата, составил 0,3%. Ранее динамика ВВП за этот год считалась отрицательной.

Предварительная оценка динамики ВВП за 2018 год будет опубликована Росстатом в конце января. За январь-сентябрь 2018 года ВВП, по данным Росстата, вырос на 1,6%.