Z Архив новостей новости
5 10 6 676
20:00, 29 декабря 2018

Росстат уточнил оценку динамики ВВП в 2017 и 2016 годах

Так, объем ВВП в 2017 году вырос на 1,6% к предыдущему году, ранее рост этого показателя оценивался в 1,5%. В 2016 году рост ВВП, по подсчетам Росстата, составил 0,3%. Ранее динамика ВВП за этот год считалась отрицательной.

Предварительная оценка динамики ВВП за  2018 год будет опубликована Росстатом в конце января. За январь-сентябрь 2018 года ВВП, по  данным Росстата, вырос на 1,6%.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

marineru 29 декабря 2018 | 20:11

С новым начальником этой конторы мы просто в шоколаде будем жить - это не вы такие бедные, это ваша система подсчёта просто неверна.

tanyaya 29 декабря 2018 | 20:17


Что Росстату прикажут, то и нарисует Росстат.
Многие верят... (с)

gordy 29 декабря 2018 | 20:20

Но не видно счастья на лицах россиян?

danko1 29 декабря 2018 | 20:22

gordy: Что так мало соврали?
Могли бы и 10% "насчитать". Фальсифицировать нагло при Путине всюду умеют.

vova6_let 29 декабря 2018 | 20:15

Вообщем рост ввп в пределах статистической погрешности, и это при том, что Россия изо всех сил добывает из своих недр нефть с газом и продает их. И как только спрос на них упадет-будет амбец.

mikegolubchik 29 декабря 2018 | 20:16

Ну вот. Могут же когда хотят. У Сталина тоже вон статистические показатели резко улучшились после расстрела руководства статистического ведомства.

ansata 29 декабря 2018 | 20:22

Вот и причина отставки главы счетной палаты.

satttana_perrrrkele 29 декабря 2018 | 20:30

Как сказал наш плюшевый малчЫг: "бедных стало на 200% меньше". Только исходя из этого очевидно, что рост экономики не менее 50% к прошлому году (и так все годы, как минимум с 2015-го)

piter_ug 29 декабря 2018 | 20:32

Если не читать, а просто смотреть на картинку с летящей ввысь стрелкой - это грандиозный рост!)

sagen 29 декабря 2018 | 20:33

https://b.radikal.ru/b07/1812/97/13e80396bdb8.jpg
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.... Ну и дальше бла-бла.. Путин заявил, что выбора нет "придется становится великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь от конкурентных сырьевых преимуществ"
Да, уж, это вам не мешки ворочать....

Самое обсуждаемое

Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 114 6 6470 14:07
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Новости

Россия запретила ввозить с Украины газовые турбины, пшеницу, конфеты, овощи, фрукты и пиво Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев…

5 84 6 5525
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 364 6 25686 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 247 6 20129 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 190 6 15580 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 278 6 24022 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 114 6 10892 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 85 6 9195 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9549 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20805 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26577 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11668 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 107 6 13538 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 112 6 14346 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6834 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16919 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события

Популярное за неделю

Новости

В Госдуме предостерегли Меркель и Макрона от высказываний, которые могут стать предметом внимания правоохранителей Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение об судьбе украинских моряков должен принять российский суд…

5 46 6 8236
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 58 6 117147 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 41 6 9840 26.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 379 6 475108 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 153 6 190854 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7514862
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3833359

Сегодня в эфире