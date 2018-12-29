Рублевый индекс Мосбиржи за 2018 год вырос на 12,3%
Долларовый индекс РТС упал на 7,4%. Как следует из материалов Московской биржи, это произошло на фоне ослабления рубля к доллару примерно на 18%.
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Долларовый индекс РТС упал на 7,4%. Как следует из материалов Московской биржи, это произошло на фоне ослабления рубля к доллару примерно на 18%.
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Комментарии7
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captaingeorge 29 декабря 2018 | 20:07
Почти ничья!
gordy 29 декабря 2018 | 20:18
Радоваться нечему?
tanyaya 29 декабря 2018 | 20:15
Да это охренеть, какое достижение!
Надеюсь, Пыня именно это имел ввиду, когда изрёк, что "нас ждут небывалые прорывы"?
Ещё один прорыв до ослабления рубля в 100% - и мечта Пыни сбылась.
Ну а мы вместе с алтайским дедом тем временем будем доедать последний хрен без соли.
spbdweller 29 декабря 2018 | 20:24
tanyaya: будем доедать последний хрен без соли.
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Редька еще есть.
grs_alx_112018 29 декабря 2018 | 20:27
tanyaya: Ну не вcе так печально - на крайний случай у вас останется хрен деда и сам дед. А вместо соли можно использовать золу от костра. Сбор валежника по-прежнему бесплатен.
sagen 29 декабря 2018 | 20:24
А как это будет по-русски? Упал-отжался?
piter_ug 29 декабря 2018 | 20:30
//Рублевый индекс Мосбиржи за 2018 год вырос на 12,3%//
Одеревенел на 12,3%.