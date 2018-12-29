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19:31, 29 декабря 2018

Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади

Президент РФ  Владимир Путин в  субботу принимает участие в  начавшемся на  катке на Красной площади товарищеском хоккейном матче «Ночная лига».

Составы команд традиционные. В  частности, играют министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Комментарии

35

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danko1 29 декабря 2018 | 19:35

Красную площадь от народа зачистили для развлечения трусливого гопника?

post_v 29 декабря 2018 | 19:36

danko1:
=======
а иначе бы там играли в хоккей солдаты НАТО

danko1 29 декабря 2018 | 19:39

post_v: Тут главное Путин собственный рекорд побить и забить более 7 шайб.
И в этом главная задача соперников, защитников и вратаря, не встать на пути шайбы, а увернуться от неё и помочь ей

bozman_xl 29 декабря 2018 | 19:46

Как так? - Лучший хоккеист всех времён и народов, и до сих пор не в зале хоккейной славы НХЛ?
Непорядок , нужно его под номером один, хотя бы в зал КХЛ поместить!

post_v 29 декабря 2018 | 20:07

bozman_xl:
==========
он, помнится, срочно учился кататься на коньках к Олипиаде-2010 в Ванкувере. Российская хоккейная сборная тогда внесла Путина в свой список и выдала ему футболку с номером 1

Хотелось чего-нибудь этакого - то ли нобелевской премии, то ли холодца с хреном.
Если бы сборная России тогда выиграла золото, то Путин бы точно выкатился получать награду... но вышел облом

alehan22747 29 декабря 2018 | 19:42

Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной ....
///////////
Мля....надеюсь в воротах стоит бывший деньщик путинской свиньи, а ныне смотрящий за тульской областью? Тот сразу пускает от Вошдя 7 еще в первом периоде :)))

P.s. ну если реально про настоящий хоккей , то желаю российской молодежке успехов на ЧМ до 20 лет в Ванкувере. Вчера была победа на зубах над чехам а завтра-послезавтра бэк ту бэк игры с Швейцарией и Канадой...именно этот чемпионат, а не туфта в Корее или ЧМ для взрослых лузеров из кхл главный турнир года!

rifles 29 декабря 2018 | 19:55

Вышел Вова на крыльцо......

cattt 29 декабря 2018 | 20:33

post_v: post_v: а иначе бы там играли в хоккей солдаты НАТО ----------
Там где солдаты нато там тишь и БЛАГОДАТЬ!
Япония вам в пример!

novichok_ 29 декабря 2018 | 20:07

danko1: Вот хохлам завидно: их Порошенко водку жрет и в дорогих ресторанах брюхо отъедает, а наш президент в хоккей гоняет, хотя и намного старше…

babich174 29 декабря 2018 | 20:14

novichok_: // наш президент в хоккей гоняет//
И не только хоккей, но и выборы, инакомыслящих, детей и пр. шушеру в виде пенсионеров и бедняков.

gregor 29 декабря 2018 | 19:35

Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади
-----------------------------------------------------------------------------------------
Значит Белоруссия .... онексирована .

tv_victim 29 декабря 2018 | 19:36

Хотел было съязвить, но осекся... Уж очень мерзки такие развлечения на зачищенной до опупения главной площади страны....

poluputing 29 декабря 2018 | 19:37

шо? И с вислой грудкой на голеньком тщедушном торсе?

petrivanov 29 декабря 2018 | 19:39

Вот так радость! Даже непонятно, что лучше - ракета под ёлочку или Путин на катке?!

kir_pich_101 29 декабря 2018 | 19:42

Травматичный вид спорта.
Надеюсь, шайба попадет куда надо.

ngilmutdinov 29 декабря 2018 | 20:04

kir_pich_101: Как-то мой сын принёс поговорку из детского сада: "Подзапускачку под яичко."

yralez 29 декабря 2018 | 19:43

Когда же у них коньки на Красную стенку повесят ?

eduard1958 29 декабря 2018 | 19:46

Если бы он на лафете выкатился,а не на коньках,я бросил бы все дела и сел смотреть.Впрочем,России и это не поможет.

stopkran1969 29 декабря 2018 | 20:05

eduard1958: возглавил бы команду ветеранов кремлёвской стены

kuchumka 29 декабря 2018 | 19:48

Сегодня на арене двойник который не якут, не удмурт, а который хоккеист)

bz88 29 декабря 2018 | 19:50

надо было Батьку взять в соперники, он против него такой бы силовой приём провёл, что пришлось бы ему союзное государство возглавлять

(комментарий скрыт)

lager23 29 декабря 2018 | 19:56

Я знаю, Володя забьёт больше всех шайб, потому что остальные "звёзды" хоккея будут заняты "вылизыванием царственного зада" плешегнома!

ohrjr 29 декабря 2018 | 19:57

До чего же мерзопакостно!!! Эти хукеисты понимают, что творят позорище?

kisa2000 29 декабря 2018 | 20:00

Ну и название "Ночная лига" , прямо и откровенно -ночные вампиры.

novichok_ 29 декабря 2018 | 20:16

kisa2000: Ну и ник: КИСА... В 2000-м чо ли родилась?

nds_01 29 декабря 2018 | 20:01

"Выпившее Шойгу еще круче трезвого. «Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — сказал министр обороны, не поперхнувшись.
США построили более 500 серийных истребителей 5-го поколения. Россия примерно 0. У США 11 атомных авианосцев, у России примерно 1 неатомный недоавианосец в глубокой эксплуатационной коме. У США в строю 16 атомных ударных подводных лодок 4-го поколения, у России примерно 1. Новейшие российские баллистические ракеты морского базирования Р-30 Булава по всем параметрам уступают американским UGM-133A Трайдент II(D5), принятым на вооружение еще в 1990-м году. Про беспилотники лучше вообще молчать, тихо играя двумя пальчиками Шопена. И одним пальчиком показывая детям на Шойгу: дети, отрыжка иногда похожа на речь, не спутайте."
Взято с сайта Мэйдэй (MD)/

captaingeorge 29 декабря 2018 | 20:03

Всё ближе те времена, когда нам станут рассказывать о великом событии в жизни государства - самостоятельном попадании старца струйкой в унитаз...

(комментарий скрыт)

babich174 29 декабря 2018 | 20:11

// ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.//
Прославленная тройка лизунов.

olexa30 29 декабря 2018 | 20:17

Один Путин вышел на площадку, другой стоял на воротах, третий судил.

vovash45 29 декабря 2018 | 20:21

А Батька уехал уже или ещё в Москве? Странно было бы, если бы был в Москве и его не пригласили поиграть...

rubin 29 декабря 2018 | 20:23

На кладбище в хоккей гоняют... И усатый тренер рядом за мавзолеем спит вечным сном.

weeta 29 декабря 2018 | 20:26

Интересно, кто потом песок с катка выметает?

s_prime 29 декабря 2018 | 20:28

Вот это новость!!!!! Страна в счастье и умилении!! Капец, на кладбище лилипутин в хоккей играет.

a_m_59 29 декабря 2018 | 20:32

Видели...Срамота одна...

greeg1 29 декабря 2018 | 20:32

Знайте. Каким он парнем был.
Как на лед он с клюшкою ходил.
Семь щелчков и девять шайб
Точно. Полетели прямо в цель.
Возразить никто не смел.
Он сазал - поехали. Бывший наш чекииииист.
Он сказал поехали, поехали. Рыбак и хоккеист.

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