Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади
Составы команд традиционные. В частности, играют министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.
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Составы команд традиционные. В частности, играют министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.
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Комментарии35
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danko1 29 декабря 2018 | 19:35
Красную площадь от народа зачистили для развлечения трусливого гопника?
post_v 29 декабря 2018 | 19:36
danko1:
=======
а иначе бы там играли в хоккей солдаты НАТО
danko1 29 декабря 2018 | 19:39
post_v: Тут главное Путин собственный рекорд побить и забить более 7 шайб.
И в этом главная задача соперников, защитников и вратаря, не встать на пути шайбы, а увернуться от неё и помочь ей
bozman_xl 29 декабря 2018 | 19:46
Как так? - Лучший хоккеист всех времён и народов, и до сих пор не в зале хоккейной славы НХЛ?
Непорядок , нужно его под номером один, хотя бы в зал КХЛ поместить!
post_v 29 декабря 2018 | 20:07
bozman_xl:
==========
он, помнится, срочно учился кататься на коньках к Олипиаде-2010 в Ванкувере. Российская хоккейная сборная тогда внесла Путина в свой список и выдала ему футболку с номером 1
Хотелось чего-нибудь этакого - то ли нобелевской премии, то ли холодца с хреном.
Если бы сборная России тогда выиграла золото, то Путин бы точно выкатился получать награду... но вышел облом
alehan22747 29 декабря 2018 | 19:42
Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной ....
///////////
Мля....надеюсь в воротах стоит бывший деньщик путинской свиньи, а ныне смотрящий за тульской областью? Тот сразу пускает от Вошдя 7 еще в первом периоде :)))
P.s. ну если реально про настоящий хоккей , то желаю российской молодежке успехов на ЧМ до 20 лет в Ванкувере. Вчера была победа на зубах над чехам а завтра-послезавтра бэк ту бэк игры с Швейцарией и Канадой...именно этот чемпионат, а не туфта в Корее или ЧМ для взрослых лузеров из кхл главный турнир года!
rifles 29 декабря 2018 | 19:55
Вышел Вова на крыльцо......
cattt 29 декабря 2018 | 20:33
post_v: post_v: а иначе бы там играли в хоккей солдаты НАТО ----------
Там где солдаты нато там тишь и БЛАГОДАТЬ!
Япония вам в пример!
novichok_ 29 декабря 2018 | 20:07
danko1: Вот хохлам завидно: их Порошенко водку жрет и в дорогих ресторанах брюхо отъедает, а наш президент в хоккей гоняет, хотя и намного старше…
babich174 29 декабря 2018 | 20:14
novichok_: // наш президент в хоккей гоняет//
И не только хоккей, но и выборы, инакомыслящих, детей и пр. шушеру в виде пенсионеров и бедняков.
gregor 29 декабря 2018 | 19:35
Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади
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Значит Белоруссия .... онексирована .
tv_victim 29 декабря 2018 | 19:36
Хотел было съязвить, но осекся... Уж очень мерзки такие развлечения на зачищенной до опупения главной площади страны....
poluputing 29 декабря 2018 | 19:37
шо? И с вислой грудкой на голеньком тщедушном торсе?
petrivanov 29 декабря 2018 | 19:39
Вот так радость! Даже непонятно, что лучше - ракета под ёлочку или Путин на катке?!
kir_pich_101 29 декабря 2018 | 19:42
Травматичный вид спорта.
Надеюсь, шайба попадет куда надо.
ngilmutdinov 29 декабря 2018 | 20:04
kir_pich_101: Как-то мой сын принёс поговорку из детского сада: "Подзапускачку под яичко."
yralez 29 декабря 2018 | 19:43
Когда же у них коньки на Красную стенку повесят ?
eduard1958 29 декабря 2018 | 19:46
Если бы он на лафете выкатился,а не на коньках,я бросил бы все дела и сел смотреть.Впрочем,России и это не поможет.
stopkran1969 29 декабря 2018 | 20:05
eduard1958: возглавил бы команду ветеранов кремлёвской стены
kuchumka 29 декабря 2018 | 19:48
Сегодня на арене двойник который не якут, не удмурт, а который хоккеист)
bz88 29 декабря 2018 | 19:50
надо было Батьку взять в соперники, он против него такой бы силовой приём провёл, что пришлось бы ему союзное государство возглавлять
lager23 29 декабря 2018 | 19:56
Я знаю, Володя забьёт больше всех шайб, потому что остальные "звёзды" хоккея будут заняты "вылизыванием царственного зада" плешегнома!
ohrjr 29 декабря 2018 | 19:57
До чего же мерзопакостно!!! Эти хукеисты понимают, что творят позорище?
kisa2000 29 декабря 2018 | 20:00
Ну и название "Ночная лига" , прямо и откровенно -ночные вампиры.
novichok_ 29 декабря 2018 | 20:16
kisa2000: Ну и ник: КИСА... В 2000-м чо ли родилась?
nds_01 29 декабря 2018 | 20:01
"Выпившее Шойгу еще круче трезвого. «Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — сказал министр обороны, не поперхнувшись.
США построили более 500 серийных истребителей 5-го поколения. Россия примерно 0. У США 11 атомных авианосцев, у России примерно 1 неатомный недоавианосец в глубокой эксплуатационной коме. У США в строю 16 атомных ударных подводных лодок 4-го поколения, у России примерно 1. Новейшие российские баллистические ракеты морского базирования Р-30 Булава по всем параметрам уступают американским UGM-133A Трайдент II(D5), принятым на вооружение еще в 1990-м году. Про беспилотники лучше вообще молчать, тихо играя двумя пальчиками Шопена. И одним пальчиком показывая детям на Шойгу: дети, отрыжка иногда похожа на речь, не спутайте."
Взято с сайта Мэйдэй (MD)/
captaingeorge 29 декабря 2018 | 20:03
Всё ближе те времена, когда нам станут рассказывать о великом событии в жизни государства - самостоятельном попадании старца струйкой в унитаз...
babich174 29 декабря 2018 | 20:11
// ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.//
Прославленная тройка лизунов.
olexa30 29 декабря 2018 | 20:17
Один Путин вышел на площадку, другой стоял на воротах, третий судил.
vovash45 29 декабря 2018 | 20:21
А Батька уехал уже или ещё в Москве? Странно было бы, если бы был в Москве и его не пригласили поиграть...
rubin 29 декабря 2018 | 20:23
На кладбище в хоккей гоняют... И усатый тренер рядом за мавзолеем спит вечным сном.
weeta 29 декабря 2018 | 20:26
Интересно, кто потом песок с катка выметает?
s_prime 29 декабря 2018 | 20:28
Вот это новость!!!!! Страна в счастье и умилении!! Капец, на кладбище лилипутин в хоккей играет.
a_m_59 29 декабря 2018 | 20:32
Видели...Срамота одна...
greeg1 29 декабря 2018 | 20:32
Знайте. Каким он парнем был.
Как на лед он с клюшкою ходил.
Семь щелчков и девять шайб
Точно. Полетели прямо в цель.
Возразить никто не смел.
Он сазал - поехали. Бывший наш чекииииист.
Он сказал поехали, поехали. Рыбак и хоккеист.